原标题：金倩倩：从专科毕业到研究生入学“无缝对接”

金倩倩学校供图

近日，温州大学给湖南省体育职业学院应届毕业生金倩倩发出了研究生录取通知书。苦读3年，在高职毕业之时，她实现了“专科毕业与研究生入学”的“无缝对接”，新的学习生活画卷向她徐徐展开。

2018年，金倩倩带着高考的遗憾走入湖南体育职业学院，成为一名体育教育专业的学生。在学校自考本科动员大会上，该学院院长谭焱良一番“立大志、吃大苦、行大道、修大德、明大势”的讲话让她再次燃起斗志：“一次失败不代表终身，我坚定了自己求学前进的信心，做一名卓越的体育工匠。”

学院广阔的育人格局让金倩倩一扫内心的阴霾，同时她开始认真规划自己的大学生活。自幼读书从未当过班干部的小金，在入学之初，就毅然开始竞选并成功当上班级学习委员。很快就成为同学们瞩目的“学习狂魔”。

金倩倩告诉中青报·中青网记者，从大一入校开始，自己就把当一名优秀的人民教师作为她求学路上的宗旨。要成为一名优秀的人民教师仅仅考取教师资格证是远远不够的，她必须提高学历，这样才有机会去更好的学校，接受更深层次的教育。

因此，金倩倩不仅在校认真学习专业技能和文化理论知识，成绩始终名列前茅，连续两年获得了国家励志奖学金，一举拿下了教师职业资格证书；同时积极准备湖南农业大学的自考本科文凭。另外，金倩倩还积极参与各类竞赛、文体活动和志愿者服务，如国际马拉松比赛志愿者、湖南省啦啦操比赛等，在一次次比赛与实训中不断提升自己核心能力和专业能力，展现了良好的职业素养。

在学校，金倩倩最爱的地方就是学校的图书馆。室友宋文姣称，金倩倩有着十分规律的生活学习习惯，除了课堂学习外，其余时间都是在图书馆度过。两年时间里，金倩倩顺利地完成了自学考试，获得了本科学历。这使得她向考研目标迈进了一大步，更加增添了斗志。但此时只有6个多月的复习时间了。

金倩倩明白，考研是一个人的旅途，她总是会将微小的时间一一拾起。好友姜梦君眼见金倩倩更新了自己的作息时间表——“6点起床，7点早餐，7点30分到图书馆，9点——11：30背单词、政治习题+纠错背诵……”

“她是那种一旦有了目标，就不让时间一分空转的人。”几位室友介绍，南方的冬天湿冷，气温降至零下几度，但她仍然坚持每天晚上去图书馆看书，严格按照自己的学习计划执行。晚上10点后图书馆闭馆，她就在过道上看书。几次深夜，门卫夫妇担心她着凉受冻，还给她送去刚做出来的糕点……

该学院体育系主任龚雨玲对这位执着的学生印象深刻。“在校的1095天，她就是那种一直朝着自己的目标奔跑的人。”龚雨霖说，金倩倩不仅有毅力，学习懂方法，也乐于助人，还能协助辅导员处理一些日常事务。

如今，经过忘我的拼搏，金倩倩终于实现最初的梦想，成为了温州大学体育与健康学院体育教育专业硕士研究生。“看着她终于圆梦温大，实现了从专科毕业到研究生入学的‘无缝对接’，这一刻，真为她骄傲。”该学院体育系辅导员李芳芳老师说，金倩倩的成长让一些同学很受触动：只要坚定目标、合理规划学习，不懈努力，在经历风雨后终将会见彩虹。（胡斌 唐璇 中青报·中青网记者 洪克非）

(责编：温璐、郝孟佳)