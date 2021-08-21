原标题：省教育厅：确保秋季学期义务教育学校课后服务实现全覆盖

东南网8月21日讯（福建日报记者 庄严）党史学习教育开展以来，为深入开展“我为群众办实事”实践活动，切实帮助双职工家庭解决少先队员暑期“看护难”问题，在省教育厅的指导及团省委、省少工委的支持下，晋安区教育局在侨园小学、晋安榕博小学率先试点暑期公益托管服务。

8月2日，首期福建省红领巾先锋少年宫暑期公益托管班在福州市侨园小学正式开班。公益暑托通过整合社会资源，由我省少先队校外辅导员、志愿者、晋安区名师工作室及承办校教师共同组成强大师资“天团”，以“托”加“管”、“学”加“玩”的方式，开设少先队活动、党史学习教育、救护知识、体能训练、阅读指导、综合实践、心理辅导等素质教育课程，让孩子们在知行结合的素质教育中享受丰富多彩的快乐暑假。

继侨园小学暑托班顺利开班之后，8月17日，暑期公益托管翰墨少年营也在晋安榕博小学正式开班。暑期公益托管班优先保障进城务工人员随迁子女、单亲家庭子女、留守儿童、家庭经济困难子女等亟须帮扶群体，切实帮助家长解决暑期看护的后顾之忧。

“利用自身资源开展暑期托管活动，是落实中央‘双减’工作的重要手段，是一项利民惠民的大好事，要坚持做下去。‘双减’工作是今年教育督导的‘头号工程’，要积极推进‘双减’工作。”省教育厅副厅长李迅说，要根据“双减”工作部署，落实两项任务：一是推进课后服务工作，确保秋季学期义务教育学校课后服务实现全覆盖，要坚持公益性原则，将课后服务与集中补课区分开来，杜绝利用课后服务进行集中补课的情况，切实减轻学生负担；二是要提升课堂教学质量，科学布置课后作业，努力实现减负提质。

(责编：郝孟佳、黄子娟)