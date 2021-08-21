原标题：中高风险地区学校暂缓开学

本报讯（记者 雷嘉）教育部昨天印发通知，部署做好2021年秋季学期开学和疫情防控工作。通知要求精准安排“错区域、错层次、错时、错峰”开学返校，坚持一地一策、一校一案，分类明确不同风险地区开学要求，中高风险地区学校暂缓开学，有中高风险地区旅居史的师生暂缓返校，确保因暑期实习、实训、科研、工作等滞留在中高风险地区的师生安全。

通知还要求严格落实校园疫情防控措施，各地和高校要把各项防控措施和个人防护要求及时准确通知到每个师生特别是新生，并督促落实。要加强安保、保洁、食堂等校园重点人群健康管理。要落实教室、宿舍、餐厅、图书馆、运动场、快递点等重点场所的通风换气、环境消杀、健康监测等措施。严格管理举办大型活动，落实疫情防控措施。

同时要着力保障正常教育教学秩序。各地和高校要统筹疫情防控和教育教学工作，区分正常返校和延期返校，制定和完善疫情防控常态化条件下的教学方案和延期返校的在线教学应急预案。坚持常规教学与非常规教学相结合，实现线上线下教育有机融合。要加强线上教育教学资源建设与应用工作，充分发挥互联网学习平台和电视空中课堂各自优势，提高学与教的效果，支持学生运用多样化在线平台培养和提升自主学习能力，加强户外锻炼，保持健康生活方式，确保线下教学安全和线上教育质量。同时深入细致做好校园管理，为师生教学、科研、学习提供坚实有力的服务保障。

(责编：郝孟佳、熊旭)