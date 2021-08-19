近日，河南省许昌市防疫指挥部办公室接连发布多条通告，要求进一步加强疫情防控工作。面对突如其来的疫情，河南省许昌市文化街小学全体党员和教师积极响应号召，助力抗疫。

助力战疫，彰显学校社会担当

8月5日至8月8日，许昌市中心城区开展了全员核酸检测。许昌市文化街小学迅速行动，组织“文化”志愿服务团队，分别投身于东大办事处春秋社区、平安社区、兴隆社区、文惠社区和南关办事处的三八社区、七一社区。用实际行动彰显师者担当，协助做好小区居民核酸检测服务工作，全力打赢疫情防控的硬仗。

硬核坚守，呵护居民安全防线

三伏酷暑，热浪滚滚，文化街小学的志愿者持续坚守岗位。他们毫无怨言地测温、扫码、登记、劝返、消杀、排队点名、信息录入......每一个环节都毫不马虎，严格把好卡点关，用师者的无私奉献、大爱情怀和崇高品质构筑起了一道道“生命防火墙”。

义无反顾，默默付出毫无怨言

学校里，他们是可亲可敬的人民教师。疫情来袭，他们成了义无反顾的志愿者，怀揣着爱心、耐心、责任心，冲在疫情防控第一线，默默地奉献着……

李旭是一名共产党员，也是许昌市第十三批专业技术拔尖人才、文化街小学校长。接到防疫任务后，她立即集结学校志愿服务团，详细安排工作任务并提出严格要求。当深入社区防疫一线时，她发现志愿者依然不够，于是，她立马喊来自己的儿子，让他来当志愿者，维持社区核酸检测秩序及点名工作，一干就是十几个小时。7号晚上10点，接到上级要求马上进行核酸检测信息录入任务，她又喊来熟悉电脑的儿子、外甥女、妹妹，全家齐上阵，陪同学校志愿者一起，紧锣密鼓录入信息，直至第二天凌晨4点。

于品洋是一名共产党员，也是一名计算机老师。晚上十点多，当接到志愿者通知时，他正在陪护医院生病的儿子，看到教师群里的通知，二话没说，打电话让妻子赶到医院，给妻子交待完儿子的注意事项后就火速到学校，进行核酸检测信息录入工作。

教师马会云和爱人都是志愿者，她和爱人商量，爱人的志愿者服务时间和自己的错开，这样，家里的两个孩子有人管了，她也可以安心自己的志愿服务。

孙俊青老师是三个娃娃的妈妈，接到通知，她把三个娃娃交给婆婆，专心投入志愿服务工作。

教师万静茹有较重的腿伤，她就让七十多岁的父亲用三轮载她到社区。袁旭鹏老师也有腿伤，他也强烈要求妻子扶着他来到社区。疫情是命令，岗位是战场，他们和大家一起进行社区信息登记工作，连续作战十几个小时，连上厕所都不愿去。

黄慧敏老师来了，她的爱人也赶来了；刘慧珍老师来了，她的女儿也赶来了；张红艳老师来了，她的儿子也赶来了；热心家长徐儒艺妈妈、王乔哲妈妈、陈思宇妈妈……他们都赶来了，和文化街小学教师一起，做防疫路上的逆行者!

8月9日，学校除外派3个社区卡点人员16人之外，又接到新兴办事处的任务，需要安排86人在家办公输入核酸检测数据信息。时间紧，任务重，要求高，老师们利用3个小时共输入10962人的信息并及时上报，高质量完成任务。

防疫攻坚，文化街小学志愿者奋勇争先；爱国保家，文化街小学志愿者与大家一起，共克时艰!这是一支能打硬仗的突击手团队，向你们致敬！为许昌加油！（大河报记者何洪帅）

(责编：李依环、熊旭)