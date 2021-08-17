本报合肥8月16日电 （记者田先进）为推进幼儿园与小学教育科学有效衔接，近日，安徽省教育厅印发《推进幼儿园与小学科学衔接攻坚行动实施方案》（以下简称《方案》），安徽将建立16个幼小科学衔接省级实验区，96所试点幼儿园、32所试点小学，2021年秋季学期开始先行试点推进幼儿园入学准备和小学入学适应教育。

《方案》要求，幼儿园要贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》，促进幼儿身心全面和谐发展，为入学做好基本素质准备，为终身发展奠定良好基础。要进一步引导教师树立科学衔接的理念，大班下学期要有针对性地帮助幼儿做好生活、社会和学习等多方面的准备，建立对小学生活的积极期待和向往。要防止和纠正把小学的环境、教育内容和教育方式简单搬到幼儿园的错误做法。

小学要强化衔接意识，将入学适应教育作为深化义务教育课程教学改革的重要任务，纳入一年级教育教学计划，教育教学方式与幼儿园教育相衔接。严格执行国家义务教育课程标准，调整一年级课程安排，合理安排内容梯度，减缓教学进度。小学将一年级上学期设置为入学适应期，重点实施入学适应教育，地方课程、学校课程和综合实践活动主要用于组织开展入学适应活动，确保课时安排。落实国家课程游戏化、生活化、综合化等实施方式，强化儿童的探究性、体验式学习。要切实改变忽视儿童身心特点和接受能力的现象，坚决纠正超标教学、盲目追赶进度的错误做法。

《 人民日报 》（ 2021年08月17日 12 版）

(责编：白宇、赵欣悦)