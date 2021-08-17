本报记者 赵婀娜 张 烁

推进党的创新理论进教材、进课堂、进头脑，高校广大师生听党话跟党走的自觉性坚定性不断增强；

建立健全高校党的领导和党的建设制度机制，加强院系党组织和师生党支部建设，高校党建工作体系和制度体系不断完善；

实施高校思想政治工作质量提升工程，以“课程思政”为目标推进课堂教学改革，“大思政”工作格局逐步形成……

近年来，各部门各地区各高校深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会、庆祝中华人民共和国成立70周年大会等会议上的重要讲话精神和视察考察高校、给师生致信回信的重要指示精神，坚持和加强党对高校的全面领导，为培养堪当民族复兴重任的时代新人、培养社会主义建设者和接班人提供了坚强的政治保证。

铸魂立心，切实坚定干部师生政治信仰

“请党放心，强国有我！”7月1日，北京，庆祝中国共产党成立100周年大会现场，朝气蓬勃的大学生们列队进场，天安门广场上回响着他们的铮铮誓言。

“作为新时代的大学生，我们无比幸运，一定要以实现中华民族伟大复兴为己任，增强做中国人的志气、骨气、底气，不负党和人民的殷切期望！”中国人民大学新闻学院2017级博士研究生周晓辉激动地说。中国人民大学有1000多名师生以各种形式参与庆祝大会，其中208人光荣入党。

7月1日上午，高校干部师生在报告厅、试验站场、实习基地等收听收看庆祝中国共产党成立100周年大会直播，聆听习近平总书记重要讲话。北京深入开展“我和我的祖国”“使命在肩、奋斗有我”等主题活动，激发广大师生爱党信党跟党走的政治热情；上海连续3年打造“伟大工程”系列示范党课，把党的创新理论思想伟力传递给每一名师生。

“太震撼了，第一次离梦想如此近！”6月17日，酒泉卫星发射中心，哈尔滨工业大学2020级小卫星班学生刘峙麟感受到脚下传来的隆隆震颤，仰望着神舟十二号载人飞船发射升空，心潮澎湃。在哈工大，“思政实践课”是一门必修课。实地观摩威海新体制雷达站、贵州“中国天眼”工程现场，弄清楚“国家最需要的是什么”“产业发展困境怎么破”……学生们在学思践悟中培根铸魂、启智润心。

善用“大思政课”，深度挖掘新时代伟大实践中的育人“富矿”，从百年党史中汲取为党育人为国育才的丰厚滋养，方能推动思想政治工作与时代同频共振。教育部指导高校推出战“疫”示范微党课、“全国大学生同上一堂疫情防控思政大课”，让党旗高高飘扬在疫情防控一线。《全国大学生党史知识竞答大会》专题节目中，1200余万名高校师生通过“网上答题团”线上答题，累计2.15亿人次观看。50多所高校的领导干部、基层党组织书记讲授“庆祝建党百年示范微党课”，累计播放量达2000余万次。北京理工大学把带有鲜明红色印记的校史校情教育作为新生入校、新教职工入职的“第一课”，每年开展“学史明志”“延安寻根计划”等学习实践活动。

广大师生衷心拥护党的领导，听党话跟党走的自觉性坚定性不断增强。一项面向百所高校近2000名大学生的调查表明，99%的受访者为国家发展进步、国际地位提高感到自豪，94%的受访者表示热爱祖国、具有强烈的爱国主义意识。

强基立根，有力增强基层组织政治功能

学校基层党建统筹谋划不到位、特色亮点不突出，怎么办？离退休党总支党员人数增多，难题怎么解？在山东省，“一把手工程”下活“一盘棋”，自2018年开始，山东组织省属本科高校党委书记、院系党组织书记每年完成1项党建突破项目，重点推进10个高校党委书记、40个院系级党组织书记突破项目。

在一把手带领下，山东师范大学“书香党支部建设”“‘朋辈教育’党员示范服务项目”等传统党建品牌质量得到有力提升，山东体育学院探索形成离退休干部“党建+N”工作模式，激发了离退休老同志的热情……

“山东加强高校党建工作科学化、规范化、标准化建设，深入实施高校教师党支部书记‘双带头人’培育工程，全省本科高校‘双带头人’教师党支部书记比例由2018年的70%提升到如今的98.43%。”山东省教育厅党组书记、厅长邓云锋介绍。

制度带有根本性、全局性、稳定性、长期性。坚持党对高校的全面领导，健全法规制度和政策体系建设是重要途径和手段。各高校坚持和完善党委领导下的校长负责制，普遍修订党委常委会、校长办公会等制度，规范院系党委会和党政联席会决策制度，加强对学术组织、群团组织的政治领导和工作指导，推动党的领导纵到底、横到边、全覆盖。

院系级单位党组织“中梗阻”怎么解？各部门各地区各高校坚持抓基层、打基础，激活师生党支部“神经末梢”。教育部实施高校党组织“对标争先”建设计划，培育创建全国党建示范高校20所、标杆院系199个、样板支部1655个，高校教师党支部书记“双带头人”比例达95%。山东、湖南分类制定高校基层党组织建设规范，逐一明确任务、标准，让基层党组织特别是师生党支部“建有标尺、干有方向、评有依据”。

天津大学探索依托课题组、专业、教学科研平台等，灵活设置党支部。例如，依托国家重大科技基础设施——大型地震工程模拟研究设施项目组成立党支部，连续解决重大技术问题40余项。截至目前，天津大学“双带头人”教师党支部书记已实现100%全覆盖，并有8名高层次人才担任了党支部书记。

北京林业大学建立校党委40条、院（系）级党组织30条、党支部20条的党建标准体系。学校研究制定涵盖全体党员、共32个责任主体的责任清单和履责负面清单，形成“人人有责任、个个有清单”的工作格局，推动学校党建工作高质量发展。

弘道立身，始终牢记“国之大者”

“艰苦奋斗干惊天动地事，无私奉献作隐姓埋名人。”从福建紫美村到新疆马兰基地，再到青海原子城，浙江大学“党史青年行”马兰精神暑期社会实践团的师生历时26天，追寻先辈足迹。路上，浙大机械工程学院2020级硕士研究生龚轩写下了入党申请书，“我从没像此刻一样迫切期望加入中国共产党！”

这个暑假，浙大派出516支团队、8016名青年学子奔赴各地开展“党史青年行”专项实践，着力打造“百条党史路线，千支青年团队，万里行走课堂”的实践育人红色新模式。

紧紧抓住思想政治工作这条生命线，将思想政治工作贯穿学校教育管理服务全过程，我国“三全育人”综合改革落地见效。

上海交通大学电子信息与电气工程学院感知导航党支部传承“北斗精神”，在郁文贤教授带领下开展科研攻关，从雾气缭绕的沂蒙山区，到山路崎岖的川陕公路，都留下了他们的足迹，即使再难再苦也要坚持，只因“数据容不得半点差错”。

“身在异国他乡，最大的安全感来自哪里？就是五个字——‘我是中国人’！”前不久，北京化工大学青年学者“红色引擎”工程特色活动中，材料科学与工程学院教师薛佳佳深情地说。自2016年起，北京化工大学就以青年学者和海外留学归国教师为主体开展活动。“‘红色引擎’工程就是要引导青年学者始终高扬爱国旗帜，把论文写在祖国大地上。”北京化工大学党委书记刘贵芹说。

只有打动学生，才能引导学生。一年多来，广大教师以德立学、以德施教、以德育德，努力成为党和人民需要的“大先生”。青海实施师资队伍整体素质提升工程，分层分批分类组织开展革命传统教育、国情社情考察、社会实践锻炼等主题活动1100余场次；同济大学每年组织新进教师、新增研究生导师分别开展30学时、20学时的岗前培训；合肥工业大学举办“说课”比赛、教学案例研讨等200余次，集中展示100余门专业课和公共基础课。

高质量党建引领高质量发展，我国各高校坚持扎根中国大地办大学，瞄准“卡脖子”问题加快关键核心技术攻关。哈尔滨工业大学超前谋划载人登月、深空探测等一批战略性、储备性技术研发项目；北京交通大学坚持开展有组织科研，研发全自动无人驾驶系统，实现突破……

育才造士，为国之本。坚持党对教育工作的全面领导，坚持把立德树人作为中心环节，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，我国高等教育事业必将取得新的更大辉煌，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才支撑！

《 人民日报 》（ 2021年08月17日 04 版）

(责编：白宇、赵欣悦)