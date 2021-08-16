原标题：广东共青团： 解开青年创业“紧箍咒”

在香港创业结果不理想，香港青年叶兴华把目光投向了大湾区。他说自己只“看了一眼”，就决定留下来，“创业热情被重新点燃”。后来，叶兴华又萌生了“搭建一个服务港澳青年来内地创业平台”的想法，把大湾区的利好分享给香港的朋友和同学。于是，佛山市、中山市工合空间相继诞生。

在团佛山市委、团中山市委的帮助与支持下，工合空间助力港澳青年融入大湾区发展，在人才、法律、税务、市场推广、投融资等方面提供服务，打破内地与港澳之间的“商贸壁垒”“行政壁垒”和“文化壁垒”，帮助港澳企业迅速落户内地。

广东共青团在党史学习教育中带领广大南粤青年、团结港澳台青年，投身国家建设。“我为群众办实事”是将党史学习教育和推动解决青年“急难愁盼”问题辩证统一的工作实践。团广东省委相关负责人表示，将继续推进党史学习教育的成果转化为工作动力和青年实实在在感受到的切身变化和惠利。

实习计划助力港澳青年“展翅”

广东高校香港学生联合会（以下简称“粤港联”）秘书长、暨南大学应急管理系硕士研究生陈童，是一名出生于1997年的香港“回归宝宝”。在大学期间，她就热衷于为港澳台侨同学服务，努力帮助港籍同学适应并融入内地学习生活。为了服务更多香港同学，她通过参加团广东省委的“展翅计划”港澳台大学生实习专项行动，得到了在党政机关实习的机会。如今，陈童组织策划贴近学生需求的活动，与其他省份的香港学生联合会沟通合作，拓宽信息渠道，扩大组织发展的空间。

粤港联将港澳青年学生的建议和意见向中联办广东联络部、团广东省委、各高校团委及时反映，成为广东各高校香港学生了解内地资讯、解决在粤求学困难，以及港籍学生间交流沟通的综合平台，特别是为学生提供关于实习就业的相关资讯。

在陈童的协调下，粤港联还为港籍学生举办国情考察活动，让大家实地考察了解内地的经济、科技、文化，加深对国情的认识。在今年寒暑假期间，“展翅计划”港澳台大学生实习专项行动累计吸引2505名港澳台大学生报名参加，募集1000余家机构3865个优质实习岗位，在寒假实习生回访调研中，项目满意度超过90%。

港澳青年内地“创青春”

团广东省委围绕“双区”（粤港澳大湾区、深圳先行示范区）建设助力港澳青年融入大湾区创业创新。

广东共青团联合多家单位、机构发起的“创青春”广东省赛，吸引了超过20万人参与，涉及生物医疗、工业互联网、新一代信息技术等众多前沿领域。

2017年，香港青年周益俊在新加坡和香港考察市场后，觉得创业气氛不尽如人意，很难找到合作伙伴。后来，他看到广东推出港澳青年创业扶持政策，便慕名而来。通过“创青春”等各类大赛，周益俊很快打开局面，对接到资金、人才、技术等刚需资源。

“大湾区创业氛围浓厚，还能得到全方位的支持。”周益俊瞄准了老年食品产业，带着公司团队研发可帮助老年人吞咽的产品。3年内，该公司先后在深圳、广州“安家”，且随着产品投放市场，公司已逐步迈上正轨。周益俊相信，大湾区未来还有很大市场，“我有信心做得更好”。

多年来，“创青春”广东省赛累计服务近1.7万个创业团队，挖掘近3000个优质青年创业项目，发放700万余元奖金，孵化培育近20个亿元级企业，联系和培育600余个港澳项目。同时，“创青春”广东省赛邀请300余名投资人、企业家、专家学者担任大赛创业导师，帮助4140个项目在“中国青创板”挂牌展示，融资对接5.65亿元，申报知识产权超2000项。

专项政策具有广东特色

随着越来越多的港澳青年涌入大湾区，团广东省委为港澳人才、经济、社会发展深度融合提供具有广东特色的立法支持、政策支撑和制度保障。

在广州最南端的南沙区“创汇谷”青年家园，从办公区香港青创空间、澳门青创空间到休闲区青创共享餐厅、青年人才公寓等，服务设施一应俱全……这里的“港澳味儿”，让初来乍到的港澳青年备感亲切。

“创汇谷”设立了广州南沙政务服务中心港澳青创分中心，为港澳青年打通政务服务“绿色通道”，实现了商事登记随来随办、即来即办，企业注册“只来一次，只待一天”。目前，“创汇谷”已形成多项南沙“首创”专项政策，聚焦港澳青年的多项现实需求，创新构建配套企业政务、城市配套服务。

作为广州的卫星城市，佛山建立了佛港澳青年人才服务站，在香港、澳门都设有分站点，向港澳宣介佛山的政策，以广佛人才全域同城为核心和起点，联合广东省青年商会发起“广佛港澳青年企业家融合领跑计划”，融入党建与团建工作，聚焦现代产业体系输出优秀经济项目，开展高层次的学习交流活动，蓄力培养青年企业家。

团佛山市委拓展青年企业家参与国际交流的渠道，定期举办政企对话座谈，与党委、政府、职能部门面对面座谈，直接反映企业经营中遇到的困难，此举有力促进了银企合作，有效缓解了企业在疫情期间资金周转困难的问题。

中青报·中青网记者 林洁

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