原标题：本市中小学及高校按既定时间开学

北京市中小学、高校按既定时间开学，中小学目前按9月1日正式开学做好各项准备工作。如发生特殊情况，开学时间调整，将第一时间向社会公布。在昨天召开的北京市第238场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕就家长们普遍关心的秋季开学的时间进行了回应，同时对京内、京外学生返校、报到做出具体要求。此外，北京市疾控中心、北京市园林绿化局等部门的负责人也在发布会上，通报了1例无症状感染者转确诊病例的相关情况，以及疫情防控措施等。

昨天下午，北京市第238场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕明确了秋季开学防疫工作要求，对京内、京外学生返校、报到做出具体要求。同时，李奕表示，中小学、高校按既定开学时间开学。中小学目前按9月1日正式开学做好各项准备工作。如发生特殊情况，开学时间调整，将第一时间向社会公布。

李奕强调，本市坚持把师生员工的生命安全和身体健康放在第一位，在严格落实全市当前疫情防控工作要求的基础上，坚持比社会面防控更加从严从紧。坚持非必须不出境、非必要不出京，坚持中小学幼儿园师生员工非必要不外出、高校师生员工非必要不离校，统筹做好秋季开学前、开学中、开学后各个环节的疫情防控。

京内低风险地区

各校师生员工按时返校

关于各级各类学校师生员工返京、返校要求，李奕提到，在京内低风险地区的学校师生员工（包括大、中、小、幼各级各类学校），不前往京内中高风险地区，不扎堆、少聚会，做好个人防护和健康监测，按时返校。在京内中高风险地区的学校师生员工，严格落实属地疫情防控管理措施，待所在区域降为低风险地区后再持48小时内核酸检测阴性证明方可返校。

对于京外师生员工返京、返校要求，李奕表示，在京外低风险地区的中小学幼儿园师生员工要尽快返京，在京满14天后持48小时内核酸检测阴性证明方可返校。在京外中高风险地区所在县(市、区、旗，直辖市为所在区)及14天内有该区域旅居史的中小学幼儿园师生员工，暂不返京；待所在区域降为低风险地区后可以返京，但需持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明；抵京后实施14天健康监测，在抵京当日及满7天时进行核酸检测；健康监测期满后持48小时内核酸检测阴性证明方可返校。

在京外中高风险地区所在地级市域内其他县（市、区、旗，直辖市为所在区）的中小学幼儿园师生员工可以返京，但需持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明；抵京后实施14天健康监测，在抵京当日及满7天时进行核酸检测；健康监测期满后持48小时内核酸检测阴性证明方可返校。在京中小学幼儿园师生员工共同居住的家庭成员有前述情形的，师生员工家庭成员在京满14天、核酸检测阴性后，师生员工持本人48小时内核酸检测阴性证明方可返校。在境内的外籍人员子女学校、使馆人员子女学校及职高师生员工返京返校按照以上要求执行。

京外中高风险地区所在地

高校新生推迟报到

对京外高校师生员工和新生返京返校和到校报到有何要求？

李奕表示，在京外低风险地区的高校师生员工和新生，需持48小时内核酸检测阴性证明、健康绿码和行程绿码方可返校和到校报到。在京外中高风险地区所在县（市、区、旗，直辖市为所在区）及14天内有该区域旅居史的高校师生员工及新生，推迟返京返校和到校报到；待所在区域降为低风险地区后，返京前进行14天健康监测，健康监测结束后可以返京，但需持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明；在抵京当日进行核酸检测，检测结果为阴性后，持健康绿码和行程绿码方可返校和到校报到。在京外中高风险地区所在地级市域内其他县（市、区、旗，直辖市为所在区）的高校师生员工及新生，返京前进行14天健康监测，健康监测结束后可以返京，但需持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明；在抵京当日进行核酸检测，检测结果为阴性后，持健康绿码和行程绿码方可返校和到校报到。

此外，中专学校、民办高校、民办非学历高等教育机构师生员工返京返校参照高校要求。

中小学不再组织

暑期线下活动

李奕还强调，要严格会议活动疫情防控要求，严格落实北京市关于大型会议活动疫情防控工作要求，非必须的暑期会议活动一律推迟或取消，或改为线上形式。中小学按照疫情防控要求不再组织暑期线下活动。暂停暑期所有学校学生军事训练。取消各级各类夏令营等活动。

在12至17岁人群新冠疫苗接种方面，李奕还提到，市教委统筹12至17岁在校学生新冠病毒疫苗接种的组织、宣传动员和指导，督促各区做好人员组织、宣传、动员、沟通告知、接种后跟踪回访工作。市教委成立专班，强化对各区的统筹协调和科学指导。目前，在市卫健、疾控部门的指导和属地的支持配合下，疫苗接种工作正在分步骤、稳妥有序推进。为减少人员流动，根据各区政府统一部署，各区按照实际，方便学生，或在校内设置集中接种点，或在区内按照就近原则安排学生到各区指定接种点接种，确保安全。已毕业高三年级学生，原则上由原高中校组织接种；新高一、新初一年级学生原则上根据实际录取情况，如已被录取，由新录取学校组织接种；如尚未录取，由原学校组织接种。（记者 武文娟 蒋若静 李泽伟）

(责编：温璐、郝孟佳)