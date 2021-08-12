原标题：受访租房青年最困扰问题是舒适性私密性差

在租房这件事上，年轻人存在哪些困扰？日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1546名受访青年进行的一项调查显示，82.5%受访青年在租房上存在困扰。在寻找房源过程中遇到的问题，58.8%受访青年表示是虚假房源比较多，43.5%受访青年表示不易找到房东直租房源。

调查中，78.0%受访青年现在租房居住，其中42.2%是与朋友/同学/伴侣合租，27.6%自己整租，8.2%与陌生人合租。

82.5%受访青年在租房上存在困扰

张雨静（化名）是今年应届毕业生，毕业于西安电子科技大学的她找了一份在北京的工作，目前暂住在朋友那里，“现在只能一边工作一边找房子，希望能尽快有一片属于自己的地方”。不过她也坦言，自己刚步入社会，没有找房子的经验，想尽快安顿下来并不容易。

调查显示，82.5%受访青年表示在租房上存在困扰。交叉分析发现，作为毕业生主力的90后在租房上最为困扰，达到85.7%。在寻找房源过程中遇到的问题，58.8%受访青年表示是虚假房源比较多，43.5%受访青年表示不易找到房东直租房源。

在武汉工作多年的刘一杰一直在租房。他最大的感受是现在租房市场比较混乱，虚假信息比较普遍。“有的房源简介上写的家具齐全，但实际情况和网上描述的相去甚远”。他提醒，租房不能光看网上的描述，一定要实地看房。

刚到北京的毕业生谭小丹近日加入了租房大军，她感叹，现在是租房旺季，好的房源很难找，有时甚至还得拼手速。她说，前些天跟着中介去看房，各方面都挺满意，等到要签约时，却被告知房已经租出去了。

调查显示，44.8%受访青年感觉房东或室友信息不详，44.8%受访青年表示中介或二房东乱加钱。其他难题还有：对短租租户不友好（42.2%），想找到“好房子”太费心力（37.5%），黑中介泛滥（29.2%）等。

刘一杰直言，现在大家都比较注重个人隐私，如果是和陌生人合租，不知道对方是什么职业、什么性格，遇到问题也比较难沟通，“所以我更倾向于和朋友一起整租，既有独立空间，又能互相照应”。

舒适性差、私密性差是受访青年在租住过程中最困扰的问题

95后李美琪（化名）有两年多的租房经历，近期她正在换租，她表示现在找房子会更看重品质。为此，她花了一个多月的时间看房子、找室友，“跑了很多地方，最终选的房子离公司比较近，小区环境不错，室友也挺靠谱的”。

调查显示，舒适性差（52.1%）、私密性差（43.9%）是受访青年在租住过程中最困扰的问题。

“很多人都是白天去看房，但晚上去看一次也很重要。尤其是小区的环境状况、治安状况，在晚上会有更直观的感受。”李美琪说，曾有一个房子白天看着不错，但晚上去看的时候，发现路灯照明不好，“感觉心里挺没底的”。

租住中存在的问题，38.2%受访青年表示与其他租户相处不便，37.3%受访青年表示卫生间少，洗漱存在不便，36.7%受访青年表示公共区域使用界限不明确。

谭小丹现在住的，是由两室一厅改成四室的隔断房，整个房子只有一个卫生间，“大概住了六七名租户，每天洗漱都得排队，而且是男女混住，有很多不方便”。公共区域的卫生也是个令人头疼的问题，“比如厕所的垃圾桶长期是堆满的状态，有时还会有人不冲厕所，卫生状况很糟糕，体验很差”。

受访青年在租住中遇到的烦恼还有：管理服务跟不上（36.7%），押金容易被扣（28.5%），社区治安、环境差（25.8%），二房东或平台不履行责任（22.9%），各项费用不明确，存在乱收费现象（22.1%）等。

中青报·中青网见习记者 王志伟 实习生 姚奕鹏

(责编：郝孟佳、温璐)