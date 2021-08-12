原标题：做志愿者是很“潮”的事

中学生志愿者在上海市“‘零距离家园·豫福里’综合便民生活服务站”进行实地调研、参观体验。上海复星公益基金会供图

“村医都是半医半农吗？中学生志愿者能为他们做些什么？”

“我们如何为云南省普洱市澜沧县设计一个乡村振兴的志愿服务项目？”

面对同学们抛出的一个又一个问题，上海复星公益基金会乡村医生项目执行负责人王飞龙耐心地一一作出回答，“要善于利用以往的志愿服务经验，在尊重当地经济条件和传统习俗的前提下，在电商扶贫等方面因地制宜开展志愿服务活动。”

这是发生在2021年中学生志愿服务训练营上的一幕。

7月21日至24日，团中央青年志愿者行动指导中心、中国青年志愿者协会秘书处联合上海复星公益基金会，在上海举办了2021年中学生志愿服务训练营。全国首批50个“中学生志愿服务示范项目”的志愿者及带队老师齐聚上海市团校，通过“理论培训+实践体验+团队策划+项目展示”的方式展现中学生志愿者的“潮流”志愿服务体验。

感悟：在志愿服务中悦纳世界的不完美

“盲人只能和按摩联系在一起吗？”在训练营的团队成果展示环节，北京师范大学附属中学学生叶惠馨代表弱势救助主题项目组发言，“我们想打造一个‘职业超市’平台，职业像货品一样放在架子上供视障群体选择，帮助他们顺利就业从而真正融入社会。”

训练营期间，叶惠馨和组员们一道参观了黑暗中对话（中国）社会企业，沉浸式体验视障群体生活后，利用在训练营中学习到的志愿服务理论知识，最终设计出这款呼吁视障群体平等就业的志愿服务项目。

“在为视障群体提供志愿服务过程中，我反而少了一些抱怨，而是会积极思考解决问题的方法。”叶惠馨告诉中青报·中青网记者，上初一时，她成为学校“红丹丹心目影院助盲项目”的一名志愿者，为视障朋友讲电影。也正是这一志愿服务经历，让她了解到世界虽不完美，但温暖的充满爱的志愿服务是可以弥补不完美的。

同组的清华大学附属中学朝阳学校学生白姗对此有着同样的感受。

高一入学后，白姗观看了由学校紫荆花志愿服务队志愿者自编自导自演的乙肝微电影《鞋带儿》后，决定成为一名乙肝宣传志愿者。

“向身边人宣传普及乙肝病毒的传播知识，继而消除大众对乙肝病毒的恐惧。”采访时，白姗一提起《鞋带儿》中携带乙肝病毒的同学被嘲笑的画面，眼泪就止不住地流，她带着哭腔说：“视障群体和乙肝患者群体也许是‘不完美群体’，中学生虽然没有钱也没有完全独立，但只要我们坚持传递爱，我相信世界会越来越完美。”

白姗说，在设计视障群体平等就业志愿服务项目时，组员们更加注重项目的可持续性，会从视障群体的真实需求出发。

“中学生是非常适宜做志愿服务的。”黑暗中对话（中国）社会企业创始人蔡史印认为，中学生志愿者们可根据自身条件更加务实地去解决身边人的问题，并在志愿服务活动中充分接触和感受世界、接纳和理解不同的环境和文化、发现兴趣和天赋之所在。

参加训练营期间，白姗和所有中学生志愿者一样，由以往的志愿服务执行者变为项目的设计者。身份的转变，意味着他们必须提升志愿服务项目策划及设计的思维能力，这也正是本次训练营针对中学生志愿服务能力精心设计的实训课程。

实践：志愿服务是一群人带动另一群人

“我们住在北运河、潮白河附近的村镇，在家门口就能做志愿服务，捡拾垃圾、为树木浇水，还绕着潮白河骑行，非常有意思。”今年5月，北京市通州区西集中学初二学生席莹和父母一起参加了学校“两河”（北运河、潮白河）河堤护绿志愿服务项目，助力通州“创森”，“现在父母一在班级群里看到有类似的志愿活动，第一时间就给我报名。”

训练营期间，席莹与生态环保主题项目组的组员们实地调研“徐汇区凌云绿主妇环境保护指导中心”，学习生态环保志愿服务经验。他们的目标是根据梅陇三村居民区的自然生态、人文生态建设经验，设计一套校园生态建设方案。

“好像做志愿服务会‘上瘾’一样。”席莹告诉中青报·中青网记者，她非常享受和组员们一起头脑风暴的时光，“观点的碰撞、融合让我们对志愿服务的认识更为深刻。”

即将步入高中的浙江绍兴市元培中学学生许涵鸣也是一名环保志愿者。由于父母经常向他科普垃圾分类知识，上初三时，他报名参加了学校“绿动绍兴·文明生态”志愿服务项目，利用周六日和寒暑假时间，在学校周边社区向市民宣传垃圾分类理念。

“志愿服务过程中，我们还帮助两位拾荒者找到了社区分捡垃圾的工作。”许涵鸣坦言，志愿服务让他变得更为外向和自信，因此在训练营期间，他积极融入团队的讨论中，“当我发言时，组员们的一个点头都会给我莫大的鼓励，是他们带动了我。”

“中学生做志愿服务，尤其是生态环保类志愿服务，必须具备专业化和可持续性。”在生态环保主题项目组交流中，上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）“小甜橙”春运志愿者陈榆皓分享了长达2年的为车站旅客提供服务台问询、站台引导志愿服务的经历，他认为志愿服务就是“用热爱去行动，用温暖与有趣去感染他人”。

成长：志愿服务是不可或缺的特殊体验

对12岁就开始做志愿服务的覃昱桦来说，此次训练营最大的收获就是学习全国各地尤其是发达地区的为老服务类志愿活动先进经验。

“爱心送早餐项目坚持了25年，是我们学校持续时间最长的志愿服务。但规模一直都比较小，志愿者们的价值发挥也比较受限制。”覃昱桦是广西壮族自治区梧州市第一中学爱心送早餐志愿服务项目的一名志愿者，在实地参观了上海市“零距离家园·豫福里”综合便民生活服务站后，他深刻地体会到，为老服务需要因地制宜，更需要感受受助对象的需求。

今年16岁的黄乾宇是四川省广安友谊中学学生，也是邓小平故居志愿讲解员。此次训练营，黄乾宇所在的志愿服务组别主题是文化传承，因此她对参观中共一大会址及纪念馆活动印象最为深刻。

“在学习百年党史、感悟先辈们作出的巨大奉献和牺牲的同时，我看到纪念馆到处是青年志愿者的身影，我也在观察、学习他们是如何做志愿服务的。”黄乾宇说，中学生做文化传承类志愿服务的一大优势是懂得学生的兴趣和心理，擅长用学生易于接受的表达方式介绍、讲解相关知识。

“志愿服务是中学生成长过程中不可或缺的特殊体验。”训练营闭幕仪式上，北京市东城区灯市口小学90后教师袁日涉讲述了自己从6岁开始做志愿服务的体会，她认为做志愿服务已经成为新时代中学生的一种新风尚，志愿服务种类也呈现跨地区跨文化甚至跨国趋势，志愿服务双向“育人”的教育意义正不断凸显。

据团中央青年志愿者行动指导中心项目指导处负责人介绍，团中央高度重视中学生志愿服务工作，先后联合教育部印发了《关于加强中学生工作的实施意见》《深化学校共青团改革的若干措施》等重要文件，开展了全国中学生志愿服务示范学校创建工作，在“新时代团的组织力提升三年行动计划（2019-2022）”等工作中，将志愿服务作为新时代团员彰显先进性的重要实践载体。在实际工作中，中学生志愿服务具有现实而紧迫的大量需求，同时也存在着中学生参与志愿服务的合规性及注册主体缺失法律保障、志愿服务信息渠道与中学生日常管理模式衔接不够顺畅、总体工作缺乏指导监督和规范管理、供需极不均衡、服务岗位缺口较大等实际问题。组织开展中学生志愿服务示范项目培育计划，首批从北京、上海、浙江、广西、四川5省（区、市）遴选了50个示范项目，重点培育了一批由中学生发起和参与，以阳光助残、为老服务、同伴帮扶、网络文明、生态环保、政策宣讲、文化宣传等为服务内容的中学生志愿服务项目，旨在进一步探索形成更加适宜中学生服务的志愿服务领域、更加适宜中学生参与的志愿服务项目、更加适宜中学生成长的志愿服务管理模式，进一步指导全国中学生志愿服务项目高质量开展。

中青报·中青网记者 王姗姗

(责编：郝孟佳、温璐)