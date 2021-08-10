原标题：在青海治多县上一堂草原生态课

“我们的家乡在三江源，我们要热爱三江源、保护三江源，守护我们的生态水源地……”7月，走进青海省玉树藏族自治州治多县加吉博洛镇吉尕小学青少年生态道德教育基地，教室淡绿色的墙面清新、自然。在这里记者和学生们上了一堂生动的环保课。

“我们学校有一条校规，每周开设环保课程，全校三年级以上的学生都要参与。”吉尕小学老师闹布智美告诉记者，开设环保课的目的就是从小教育孩子们树立正确的环保意识，养成保护环境的好习惯。

吉尕小学是一所镇属全日制寄宿小学，主体生源为治多县五乡一镇的牧民子女，这里也是三江源国家公园园区青少年生态道德教育项目基地。

“这堂课既要寓教于乐，又要生动活泼，从点滴事、身边人让学生感受‘绿水青山就是金山银山’理念的真谛。”学校的环保课老师闹布智美为了上好课，想尽了办法。他介绍，从2016年5月开始，吉尕小学联合青海省三江源生态环境保护协会等机构通过合作的形式，在学校开展“绿色摇篮”系列活动，建立“三江源国家公园园区青少年生态教育项目”，积极引导青少年学生从小处着眼了解环保，从小处着手实践环保，养成保护环境从我做起的意识。

“这是学生们用的课本《我家住在三江源》，内容包括‘三江源——我的家’‘我们身边的生灵’‘我们与大自然’三大部分篇目，我们还开设了‘我们住在哪里’‘三江源起源的地方’‘从一颗种子到一片森林’等与三江源息息相关的课程。”闹布智美说,自从上了环保课，全校80%的学生知道了县城周边和自家牧场附近的山川、河流名称。

“我们都喜欢上环保课，我现在知道长江的源头是我的家乡，知道哪些动物要受到保护，夏天老师还会带我们出去观察植物，然后让我们画下来。”五年级学生拉毛卓玛说。

“我来自治多县索加乡，这是‘环保卫士’杰桑·索南达杰的故乡，他推动了环保事业的发展。现在我也参与到了环保事业中，带着孩子们一起了解环境、保护环境，这是热爱，也是责任。”闹布智美说。

为了让孩子们接受更好的生态教育，学校邀请了三江源国家公园的工作人员及三江源生态环境保护协会环保人员为同学们上生态保护课。同时，学校还通过标本采集、生态观测等户外模式培养孩子们对大自然的敬畏之情，学生也通过绘画、书法、摄影等形式表达自己对家乡的热爱。

据了解，从三江源地区开设环境教育示范学校至今，玉树州开展了丰富多彩的具有生态和人文特色的环境教育课程和环保实践活动，让生态知识和环保理念走进课堂，让更多孩子了解自己的家乡，推动三江源地区青少年生态教育发展，并通过增强青少年环境意识影响到更多的牧区家庭。

（本报记者 万玛加 本报通讯员 程宦宁）

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