原标题：暑期里，既要科学抗疫也要快乐度假

当前，我国多地复现新冠肺炎本土确诊病例。面对疫情防控的复杂形势和真假莫辨的海量信息，放暑假在家的孩子们可能会急躁和焦虑。家长们被问到有关病毒的话题时该如何回答？怎样巧妙融入生命教育？紧张、急躁、焦虑、没有小伙伴陪伴和玩耍该怎么引导？中国心理学会心理咨询师工作委员会副主任林春近日就如何利用危机事件启发、引导、教育孩子给出了相关指导和建议。

孩子问关于病毒的话题怎么办

新冠肺炎疫情给大家带来困扰，也成为人们日常关注的话题，此时孩子可能经常会听到病毒、传染、传播等科学名词，家长也难以避免会被问及相关问题。此时该如何回答，并化危机为教育呢？

“此时要善于启发孩子，告诉他们人类对病毒、对自然的认识还很肤浅，还需要科学家进一步探索。力争循循善诱激发孩子对大自然的好奇心，培养他们对科学的兴趣，在幼小的心田里埋下科学的种子。”林春说。

这时可不能偷懒和敷衍。林春建议多找些科普素材，和孩子共同学习认识什么是病毒，分为哪些类别，病毒有哪些传播途径，它们怎样感染人体细胞并导致人生病，还可以进一步延伸，了解病毒对人类健康的危害，病毒传播与人类对生态环境破坏及食用野生动物之间的关系等知识。增加对生命科学知识了解的同时，“还可以培养孩子对大自然的敬畏和保护自然生态的意识。”

面对生死话题怎么办

在疫情期间，孩子们接触到有关疾病和生命逝去的信息可能会增加。生命是一切价值的载体，然而，生命教育恰恰是被学校和家庭忽视的一部分。林春建议家长在此时“补上”生命教育这一课，启发孩子感受生命的脆弱和疾病的痛苦，让孩子知道健康的重要性和生命的不可逆性。

她给出了一些具体的建议——家长可以模拟一些危险情境，例如：发生火灾、突发地震、有陌生人跟踪、被大孩子欺凌等。家长可以与孩子开展角色扮演游戏，讨论和调整孩子在这些情境下的反应模式，这样孩子就能学习一些生命防护的常识。“可以通过网络组织小朋友们一起做相关游戏，家长参与并且引导点评，效果会更生动，孩子的记忆会更牢固。”

孩子缺乏小伙伴玩耍怎么办

暑期炎热，疫情防控使得一些集体活动也不能举行，孩子可能缺乏小伙伴的陪伴和玩耍，有所不适，家长要有耐心，还可以借此启发孩子体会和感受社会交往对个体正常生活的必要性。

林春建议，可以给孩子介绍各行各业的人在社会中发挥的作用。“有医务人员冒着生命危险在夜以继日地抢救，才可能使病人获得康复；有警察日夜执勤巡逻，社会才能保证基本秩序；因为有发电厂工人在坚持劳动、通信行业员工在精心保障，我们才有可能在明亮温暖的房间里，保持沟通和了解疫情。”林春说，可以通过讨论和做一些角色扮演的家庭小游戏，“让孩子领悟到，社会上的人是相互依存相互支持的，社会的运转有序，需要政府的统筹和指挥。我们每个人做好自己该做的事情，就是在为社会作贡献”。

孩子产生紧张、焦虑的情绪怎么办

由于疫情反复，很多人再次产生了焦虑甚至恐惧情绪，放暑假在家的孩子更易急躁和不安。家长该如何调整自己的情绪并引导孩子平顺度过暑假呢？

林春建议，疫情时期，家长要先调节自己的情绪，保持适度的紧张和警觉即可，并且明确告诉孩子：疫情持续，密闭的公共场所和人员密集的地方都不安全，尽量不要前往这样的场所。

有些家长，一边告诉孩子不要害怕，一边自己却紧张焦虑，林春表示，这样会给孩子传递矛盾的信息，不利于孩子形成客观正确的认知。“正确的做法是承认并接纳自己的恐慌。”林春说，“同时引导孩子认识并接纳自己的紧张情绪，通过科学的防疫措施和生活学习的合理安排来增加确定性，规避风险，降低恐惧情绪。”

在林春看来，面对病毒传染的不确定性，焦虑和恐惧属于正常反应。“从人类进化和个体生存的角度来看，焦虑和恐惧都有积极的适应意义，它们使人们迅速警觉，调动机体的能量，规避可能的风险。”

网络信息真假莫辨怎么办

关于疫情的知识和信息铺天盖地，真假莫辨。林春建议，面对大量的疫情相关信息，家长应该引导孩子寻找有效信息，学会获取科学正确信息的手段和方法。“有利于培养孩子的批判性意识。这种批判性意识对孩子的自主学习、创造性学习能力的培养至关重要。”

那么，如何过滤和有效利用信息呢？“家长可以和孩子一起讨论，哪些是获取真实和权威信息的途径。例如，政府官方网站的文稿，专业机构和科学家的科普文章等等。”林春还教给大家验证信息真伪的方法，“在合理的时间节点，通过网络搜索引擎等多途径交叉验证，通过权威人士验证，等等。”（记者 詹媛）

(责编：温璐、郝孟佳)