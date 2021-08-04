本报电 （记者郑娜）由中国儿童艺术剧院联合北京市东城区委、区政府共同主办的第十届中国儿童戏剧节于7月16日至8月15日在北京举行。

本届戏剧节以“共享戏剧 健康成长”为主题，历时31天，汇聚全国29家儿童戏剧团体的53台线上线下展演剧目，预计演出133场，并在山东、四川、辽宁设立戏剧节分会场，同时还有部分剧目在海口、淮安、大连、沈阳、潍坊、烟台等地进行巡演。

戏剧节期间，十余部来自中国儿童艺术剧院的优秀剧目与来自西安演艺集团·西安儿童艺术剧院的《风筝》、河北天明传媒有限公司·精英剧场的《小兵张嘎·幻想曲》、济宁艺术剧院有限责任公司的《荡起双桨》、浙江话剧团有限公司的《抓马西湖》、内蒙古艺术学院乌兰剧社的《英雄·海力布》、中国木偶艺术剧院股份有限公司的《红军的战马》等精彩剧目，将为孩子们打开通往优秀儿童剧的戏剧之门，同时也展示近年来中国儿童剧发展的丰富成果。

本届戏剧节还启动了“庆祝中国共产党成立100周年”优秀儿童剧线上展演活动。11部展演剧目包括湖南省话剧院的《巨人计划之信仰》、兰州市文化发展研究中心的《大豆谣》、马鞍山市艺术剧院有限公司的《烽火皮影团》、北京丑小鸭剧团股份有限公司的《飘扬吧！五星红旗》、天津市儿童艺术剧团的《奔跑吧少年》、吉林艺术学院的《小英雄雨来》等，将为全国青少年儿童观众提供免费的线上观剧福利，送上有意义的建党百年礼物。

作为国内演出时间最长、演出场次最多、参演范围最广、最具影响力的儿童青少年戏剧活动，中国儿童戏剧节经过连续9年的积极探索和不断创新，已成为国内外优秀儿童戏剧艺术精品交流展示的最高平台、中国和世界儿童戏剧的知名品牌。

(责编：郝孟佳、温璐)