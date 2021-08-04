原标题：潜伏在暑期里的危险请查收

又到一年暑假时，暑期生活丰富多彩，然而与此相伴的是，由于脱离学校监管，孩子的自主时间增多，如果家长监护不到位，极有可能发生危险。为提示家长、学校、社会和未成年人切实做好未成年人暑期安全预防，二中院对近年审理的涉未成年人暑期安全案件进行了专题调研，并作出提示。

案例一

水库打闹儿童溺亡

暑假某日，小A、小B提议去村子附近水库游泳，同学小C（事发时均为13岁）虽不会游泳，仍同小A、小B前往水库。水库大坝上有“禁止游泳”警示语，但无专人看管，亦无其他防护设施。三人开始均在水库浅水区戏水，之后小B、小A到深水区游泳，小B在从深水区接近浅水区时，与在浅水区的小C打闹，二人不慎掉入深水区，小C溺亡。

事发后，小C父母将小B、小A以及水库的管理者诉至法院，要求判令三被告赔偿死亡赔偿金、精神损害抚慰金等各项损失共计50余万元。一审法院经审理，认定水库管理者、小B、小A分别应承担50%、10%、10%的责任，判决小B、小A的法定代理人分别赔偿死亡赔偿金、精神损害抚慰金等共计3.4万余元，水库管理者赔偿17万余元后，三被告均不服，上诉至二中院。

法院说法

二中院经审理认为，小B、小A明知小C不会游泳仍提议并邀其一起到水库游泳，间接导致小C溺水死亡，存在一定过错，应承担一定民事责任，依法由其监护人承担民事赔偿责任。涉案水库距村庄较近，无专人看管亦无其他防护设施，对公民人身安全存在潜在威胁，水库的所有人对水库负有管理责任，对小C的死亡亦负有一定民事责任。小C虽是未成年人，根据其年龄（10岁以上）应能判断到水库游泳的危险性，且在水中与小B打闹导致自己掉入深水区，其自身存在一定过错，可减轻侵权人的责任。

据此，二中院判决驳回三上诉人上诉，维持一审判决。

案例二

儿童乐园玩耍受伤

2016年7月某日，6岁的小D在其父母知情的情况下，由其邻居（系成年人）带领，与其他两名儿童至某公园的儿童乐园游玩。在园内玩耍时，小D从充气“八爪鱼”玩具上跌落受伤，其时带领人未随身看护，玩具周围亦未见护栏等安全防护措施。事发后小D即至医院就诊，诊断为左肱骨髁上骨折。小D家长第二天前往该游乐中心协商赔偿事宜，并在此过程中拍摄视频。因协商未果，小D家长将儿童乐园有偿经营管理者游乐中心及公园诉至法院，要求赔偿医疗费、护理费等各项损失共计3万余元。

经查，游乐中心与公园签订房屋租赁合同，约定公园将房屋有偿租赁给游乐中心使用，中心开展经营活动期间如出现伤亡、游客伤害或其他事故，由该中心自行承担责任，与公园无关。

一审法院判决游乐中心赔偿责任比例为70%，游乐中心不服，上诉至二中院。

法院说法

二中院经审理认为，案件中小D提供了门诊病历等就医材料、视频光盘等证据，能够认定小D在该儿童乐园摔伤的事实。游乐中心未提交证据证明其“八爪鱼”充气玩具经过质量、安全检验，儿童玩耍攀爬该玩具存在较大的安全风险，其外围未见有护栏等相关安全保障设施，故应承担相应的侵权责任。小D年龄较小，自身安全有赖于监护人的有效保障，而其监护人在知情的情况下，同意成年邻居带小D及其他两名儿童至儿童乐园玩耍，且未在身边进行有效看护，故未尽到合理监护职责，存在过错，应减轻中心的赔偿责任，故根据案情酌情确定游乐中心赔偿责任比例为70%；因现有证据无法证明公园对游乐中心负有管理责任，故对小D要求公园承担侵权责任的主张不予支持。一审综合案件事实及证据认定的责任承担比例正确。据此，判决驳回上诉，维持原判。

案例三

违反交规致他人受伤

暑期一天，程某驾车带其子小E（12岁）外出游玩，行至某公园西门时，将车辆停放在路边去上厕所，小E独自留在车中。在此期间，小E打开车辆左后门，撞上电动自行车驾驶人孙某。孙某被送至医院治疗，经治疗仍处于植物性生存状态。交管部门认定，程某驾驶机动车违反规定停车，小E开关车门妨碍其他车辆通行，均与本起道路交通事故的发生有因果关系，确定程某、小E为同等责任，孙某无责任。

孙某将程某、小E及车辆投保保险公司诉至法院，要求判令赔偿医疗费、护理费、残疾赔偿金等各项损失共计170余万元。一审法院经审理，判决孙某损失由保险公司在限额内予以赔偿，不足部分由程某与小E承担连带赔偿责任后，程某及小E不服，上诉至二中院。

法院说法

二中院经审理认为，程某与小E的违法行为均与涉案交通事故的发生有因果关系，是事故发生的原因，根据交管部门的认定及此案情况，一审法院确定程某与小E作为直接侵权人各自承担50%的责任正确。但此案因小E为限制行为能力人，其应赔偿部分应当由其监护人承担，而程某赔偿责任应由其自行承担，一审确定小E对程某所负责任部分承担连带赔偿责任有误，改判程某对保险公司赔偿限额外的不足部分承担赔偿责任。

案例四

餐厅犬只咬伤女孩

暑假期间，9岁女孩小F和父母去郊区游玩，中午在景区附近的私营餐厅吃饭。小F在从厕所回餐厅的路上，走到餐厅养犬区域，被餐厅主人饲养的狗将腿咬伤。餐厅内、狗笼附近均未设警示标志。

小F及其法定代理人将餐厅经营者诉至法院，要求赔偿医疗费等损失。一审法院经审理，认为小F被狗咬伤是由小F父母监护不力造成的，判决餐厅经营者不承担赔偿责任后，小F不服，上诉至二中院。

法院说法

二中院经审理认为，饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担民事责任，由于受害人的过错造成损害的，动物饲养人或者管理人不承担民事责任。动物饲养人或者管理人就受害人有过错承担举证责任。餐厅主人饲养的狗将小F咬伤，餐厅的主人作为饲养人及管理人应承担相应民事责任。餐厅主人主张小F因自己逗狗被咬伤，没有提供充分证据，法院不予采信。另餐厅内、狗笼附近均未设警示标志，合理提示他人注意安全，存在安全隐患。根据查明的事实餐厅饲养的狗所处位置不在餐厅至厕所的道路上，小F是自行走下道路，走到养犬区域，后被犬咬伤，故小F的父母作为监护人未尽到管理、保护之职，对小F所受伤害亦应承担相应责任，据此减轻餐厅经营者的责任。一审认定餐厅经营者不承担赔偿责任不妥，依法改判餐厅经营者赔偿小F医疗费、交通费、营养费、精神损害抚慰金等各项损失共计4000余元。

案例五

交通出行受伤害

2016年7月某日晚上9时，16岁的小G由西向东横过马路，适逢王某驾驶小轿车由北向南行驶，小轿车将小G撞出，小G又撞上另一辆逆向行驶的小客车，小客车驾驶人逃逸。事发当夜，小G被送至医院治疗，经诊断为急性重型颅脑损伤，全身多处骨折，经鉴定构成六级伤残。经交管部门认定，王某承担事故主要责任，小G承担次要责任，逃逸司机承担次要责任。

后小G及其法定代理人将王某及保险公司诉至法院，要求判令赔偿各项经济损失共计200余万元。

一审经审理，判决王某承担70%的责任，判决保险公司在交强险限额内予以赔偿，在商业三者险限额内按照责任比例予以赔偿，不足部分由王某赔偿后，王某不服，上诉至二中院。

法院说法

二中院经审理认为，根据交管部门的认定，王某驾驶灯光不合格的机动车超速行驶未确保安全，是事故发生的主要原因，负事故主要责任；小G横过道路未走人行横道是事故发生的一方面原因，负事故次要责任；小客车驾驶人事故后逃逸，负事故次要责任。一审确定王某承担70%的责任比例合理，判决驳回上诉，维持原判。

法官提示

北京二中院法官提示，家长应切实履行监护职责，防止意外伤害发生。暑假期间，广大家长应时刻绷紧安全弦，充分履行监护职责，关注孩子日常举动，教育孩子遵守法律法规，提示孩子注意安全风险，特别应避免将低龄儿童单独留在家中或让其独自出行、活动。此外，家长还应以身作则，在孩子面前做好遵纪守法表率，为孩子树立榜样。一旦发生未成年人伤害事故，家长应注意留存录音、录像等相关证据，便于事后纠纷解决。

学校应加强暑期安全教育，提高学生、家长安全防范意识。暑假开始前，学校应创新方式方法，有针对性地通过案例教学、情景模拟等融参与性、趣味性、知识性于一体的方式加强对广大未成年人的安全教育，切实让学生们将“安全第一”牢记心间。同时，指导家长切实履行监护职责，监护和教育好子女，为孩子起好暑期安全保护伞、防火墙作用。

公共场所管理部门应切实履行安全保障义务，消除安全隐患。《民法典》第一千一百九十八条规定：宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应该承担侵权责任。故公园、游乐场等公共场所的管理者应当充分履行安全保障义务，为未成年人提供安全活动场所及设施、设备。未成年人高度聚集场所及重点水域管理者，应当根据未成年人特点配置相应设备设施，设立警示标志，安装防护装置，增加检查频率，加强人员巡视，及时消除安全隐患，避免暑期未成年人野泳及其他安全事故发生。

未成年人应常怀戒惧之心，提高自我保护能力。未成年人在暑期活动时应牢记安全第一，遵循父母、老师和成人的教导，增强规则意识和责任意识，提高自我约束、自我保护能力，远离野泳，嬉戏有度，安全出行，防止自身遭受伤害的同时，避免伤害他人。（记者 叶婉）

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