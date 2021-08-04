原标题：中西部欠发达地区每年定培万名师范生

本报讯 教育部、中央编办等九个部委昨日印发《中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划》的通知，决定从今年起，教育部直属师范大学与地方师范院校采取定向方式，每年为832个脱贫县（原集中连片特困地区县、国家扶贫开发工作重点县）和中西部陆地边境县（以下统称定向县）中小学校培养1万名左右师范生，从源头上改善中西部欠发达地区中小学教师队伍质量，培养造就大批优秀教师。

中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划由教育部和省级教育行政部门在全国年度招生计划中统筹安排，在高校年度招生总规模内单列下达。北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学、西南大学和陕西师范大学6所教育部直属师范大学承担国家优师专项培养任务，面向中西部省份招生。中西部省级教育行政部门确定的本科层次师范院校，承担相关省份地方优师专项培养任务。中西部省级教育行政部门商本省（区、市）人力资源社会保障等有关部门，根据省域内定向县中小学教师培养补充需要，在核定的编制内统计并上报本省（区、市）优师计划年度培养需求。教育部指导直属师范大学和有关省（区、市）教育行政部门根据各地所需，倾斜支持紧缺领域教师补充需求，合理安排优师计划师范生招生计划。（记者 雷嘉）

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