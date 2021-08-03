原标题：疫苗接种是当前学校卫生管理重要内容

本报讯（中青报·中青网记者 叶雨婷）近日，教育部办公厅、国家卫生健康委办公厅联合印发《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控常态化下学校卫生管理工作的通知》（以下简称《通知》）要求，要毫不放松抓好新冠肺炎疫情防控。把适龄人群新冠疫苗接种工作作为当前学校卫生管理工作的重要内容，合理规划接种节奏和接种进度，加强疫苗接种服务保障工作，分批稳妥有序推进。

《通知》指出，要深刻认识疫情防控工作的艰巨性和长期性，统筹推进疫情防控和教育改革发展，切实增强防控意识，坚决杜绝松懈心态。

《通知》要求，要切实落实人物同防、多病共防。增强疫情防控常态化下人物同防、多病共防意识，强化教室、卫生间、食堂、宿舍等重点场所环境监测、通风换气和消杀工作，加强传染病知识和消毒知识技能培训，完善管理流程和监督机制。学校要通过多种形式每学期至少开展一次传染病宣传教育，加强对诺如病毒感染性腹泻、肺结核、流感、麻疹、水痘、腮腺炎、手足口病、细菌性痢疾等传染病防治知识的宣传，引导师生养成勤洗手、常通风、科学佩戴口罩等良好个人卫生和生活习惯。

《通知》要求，要规范日常卫生管理。加强师生员工健康管理，做好中小学晨午检、全学段因病缺勤、缺课登记和病因追踪，师生健康状况达到学校防疫要求时方能返校。坚持科学、精准、有效防控，积极运用信息化手段，通过数据的收集整理、智能分析，提供预警提示，适时优化调整卫生管理措施。深入开展新时代校园爱国卫生运动，主动联系社区及交通、公安、城管、市场监管等相关部门，保障校园周边卫生安全，加强校内环境卫生整治。

《通知》要求，要拓宽健康教育渠道。将健康教育贯穿教育全过程，落实各学段健康教育教学活动时间，教育学生树立自我健康第一责任人意识，形成自我健康管理习惯，提高健康素养。

《通知》要求，要增加体育活动时间。强化体育课和课外锻炼，着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间。全面落实大课间体育活动制度，中小学校每天统一安排30分钟的大课间体育活动，每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松。

(责编：郝孟佳、温璐)