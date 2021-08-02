新华社北京8月2日电（记者余俊杰）记者2日从教育部获悉，教育部决定在“十四五”时期实施学前儿童普通话教育“童语同音”计划，为夯实终身发展基础、帮助个人成长成才、助力乡村振兴、服务铸牢中华民族共同体意识发挥基础性作用。

据介绍，教育部近日发布《关于实施学前儿童普通话教育“童语同音”计划的通知》，聚焦民族地区、农村地区，进一步加大国家通用语言文字推广力度，抓住幼儿时期的语言学习关键期，着力加强学前儿童普通话教育。

通知要求，2021年秋季学期起，未使用国家通用语言文字开展保教活动的民族地区、农村地区幼儿园全部使用国家通用语言文字开展保教活动，为幼儿营造良好的普通话教育环境。

根据教育部计划，“十四五”期间，分期分批开展民族地区、农村地区幼儿园教师国家通用语言文字应用能力培训，基本解决幼儿园教师国家通用语言文字教育教学能力不足的问题。使民族地区、农村地区学前儿童逐步具备基本的普通话交流能力，为进入义务教育阶段学习奠定良好语言基础。

教育部要求，实施计划要发挥政府投入主体和主导作用，积极争取不同渠道资金投入，充分发挥中央及地方对口支援机制作用，广泛动员社会力量参与，改善普通话教学条件。要尊重儿童身心发展和语言学习客观规律，寓教于乐，循序渐进，实现儿童听懂敢说会说的普通话学习目标。

此外，通知要求健全师资队伍。幼儿园教师资格申请人和新录用的幼儿园教师，普通话水平应达到国家统一的二级乙等及以上标准。在包含学前教育专业或方向的师范院校和师范专业中，加大面向民族地区的学前教育专业地方公费师范生培养补充力度，鼓励引导毕业生回到所在民族地区履约就业。

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