原标题：辽宁首个“科技小院”在营口市红旗镇挂牌

辽宁省营口市鲅鱼圈区出产的“红旗葡萄”以其安全优质、口感纯正获得消费者及权威部门的肯定，通过国家绿色食品认证。为进一步提升特色农业发展水平，7月6日，辽宁鲅鱼圈葡萄科技小院暨中国农村专业技术协会学会服务站在鲅鱼圈区红旗镇胜台村揭牌。

作为辽宁省第一个科技小院，鲅鱼圈葡萄科技小院旨在帮助当地农民增产增收、提质增效的同时，开展教学、科研和技术服务，为现代农业培养优质人才。据介绍，科技小院以科技咨询、农民田间学校、科技大讲堂、科技培训、现场观摩、科技长廊等多种方式面向当地农民开展科技服务，并为“红旗镇绿色生态葡萄产业融合发展示范园”提供技术支持。

营口市政府副市长高洪涛在揭牌仪式上表示，通过“科技小院”建设，汇聚全国顶级农业科技团队和科技人员为当地农民提供优质高效的科技服务，为营口全面实施乡村振兴战略注入力量，成为营口农业科技创新的“动力源”“示范区”和“辐射地”。

据介绍，辽宁鲅鱼圈葡萄科技小院和专家团队由中国农业大学国家农业绿色发展研究院、沈阳农业大学、营口菱镁化工集团有限公司、辽宁农业职业技术学院、辽宁省果树科学研究所、营口市鲅鱼圈区红旗镇、营口市农业农村综合发展服务中心等七家单位共同组建。揭牌仪式上，七家单位签署了共建辽宁鲅鱼圈葡萄科技小院合作框架协议。（记者郝晓明）

(责编：李依环、郝孟佳)