周叶中

在中国共产党成立100周年之际，中共中央、国务院印发了《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》。其中，针对学校思想政治工作，提出“加快构建学校思想政治工作体系，实施时代新人培育工程，完善青少年理想信念教育齐抓共管机制，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。

习近平总书记强调：“思想政治工作从根本上说是做人的工作，必须围绕学生、关照学生、服务学生，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，让学生成为德才兼备、全面发展的人才。”贯彻落实这一要求，全面推进课程思政建设是一项重要举措。我们要紧紧抓住教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”，让所有教师、所有课程都承担好育人责任，守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思政课程同向同行，将显性教育和隐性教育相统一，形成协同效应，构建全员全程全方位育人大格局。

全面推进课程思政建设，教师是关键。青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培，教师队伍责任重大。在价值塑造、知识传授、能力培养过程中，我们要用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导学生把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。从这个角度看，我们还需进一步提升课程思政建设的意识和能力。

言传身教，躬亲示范。教师是人类灵魂的工程师。我们要坚持教育者先受教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装自己，努力成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者，更好担起学生健康成长指导者和引路人的责任。在教学过程中，要按照习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上提出的“政治要强”“情怀要深”“思维要新”“视野要广”“自律要严”“人格要正”的重要指示要求，引导学生扣好人生第一粒扣子。

价值先行，深入挖掘。不同学科、不同专业、不同课程都有独特的育人内容和方式，我们要深入挖掘课程思政元素，有机融入课程教学。比如人文社会科学类专业课程，重在帮助学生学习运用马克思主义世界观方法论，深刻理解社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。理学、工学、医学类专业课程，重在引导学生把马克思主义立场观点方法与科学精神、创新意识培养相结合。做好“结合”文章，各专业院系、专业教师就能在课程思政建设工作中找到“角色”、干出“特色”。

春风化雨，润物无声。课程思政不是简单的“课程加思政”，更不是“为思政而思政”，而是在课程教学中有机融入理想信念和精神品格教育，努力促进二者之间水乳交融、浑然天成，从而达到春风化雨、润物无声的实际效果。为此，教师必须精心设计和组织教学。首先，要在教学中强化育人观念，激发学生学习兴趣，引导学生深入思考，实现思想启迪和价值引领；其次，要将课程思政资源和具体内容纳入总体教学目标，并细化到每个教学环节、每一堂课；第三，综合运用多种方法和手段，将课程思政要求自然而然地融入教学过程。

教育是国之大计、党之大计。全面推进高校课程思政建设，事关人才培养质量的提升，事关立德树人根本任务的落实。我们应心怀“国之大者”，把对家国的爱、对教育的爱、对学生的爱融为一体，转化为培养社会主义建设者和接班人的能力。

（作者为武汉大学副校长、教授）

《 人民日报 》（ 2021年07月28日 07 版）

(责编：熊旭、薄晨棣)