新华社北京7月24日电 题：强化学校教育主阵地作用 深化校外培训机构治理——解读《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》

新华社记者胡浩

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。为什么要推进“双减”？如何才能真正实现“双减”？教育部有关负责人作出权威回应。

中小学生负担太重是义务教育最突出问题之一

教育部有关负责人表示，近年来，按照党中央、国务院决策部署，各地深入开展“双减”工作，取得了积极成效。但现在义务教育最突出的问题之一还是中小学生负担太重，短视化、功利性问题没有根本解决。一方面是学生作业负担仍然较重，作业管理不够完善；另一方面是校外培训仍然过热，超前超标培训问题尚未根本解决，一些校外培训项目收费居高，资本过度涌入存在较大风险隐患，培训机构“退费难”“卷钱跑路”等违法违规行为时有发生。这些问题导致学生作业和校外培训负担过重，家长经济和精力负担过重，严重对冲了教育改革发展成果，社会反响强烈。

据介绍，针对以上问题，将按照源头治理、系统治理、综合治理、依法治理等思路推进“双减”工作。充分发挥学校主阵地作用，坚持应教尽教，着力提高教学质量、作业管理水平和课后服务水平，让学生学习更好回归校园，在校内“吃饱”“吃好”，减少参加校外培训需求。同时，在加强课后服务、减轻考试压力、完善质量评价、营造良好生态等方面作出部署，系统推进、全链条推进“双减”工作。

减轻学生过重作业负担，提升学校课后服务水平

目前，一些学校存在作业数量过多、质量不高、功能异化等问题，既达不到温故知新的效果，又占用了学生正常的锻炼、休息、娱乐时间。

教育部有关负责人表示，“双减”工作之一就是要减轻学生不合理的作业负担。此次意见提出健全作业管理机制、分类明确作业总量、提高作业设计质量、加强作业完成指导等明确要求，旨在有效减轻学生过重的作业负担。

意见还对加强课后服务提出保证服务时间、提高服务质量、拓展服务渠道等明确要求。教育部有关负责人介绍，长期以来，义务教育学校特别是小学“三点半”放学现象，带来了家长因未到下班时间接孩子难问题，有的还因此把孩子送到校外培训机构，增加了过重校外负担，造成了“校内减负、校外增负”，已经成为了社会广泛关注的热点问题。学校开展课后服务，可以有效解决家长接送难、孩子没地方去的问题；可以充分利用课后时间，提供丰富多彩的服务内容，为学生提供学习和发展空间；还有助于更好地满足学生个性化发展需求，促进学生全面健康成长。

全面规范校外培训行为

近年来，教育部联合相关部门开展了校外培训机构专项治理，取得了阶段性成效，但仍有一些问题没有得到根本解决。教育部有关负责人说，据统计，目前全国面向中小学生的校外培训机构数量十分巨大，已基本与学校数量持平，鱼龙混杂、良莠不齐，如果任其发展，将形成国家教育体系之外的另一个教育体系。由于违法违规成本较低，导致无证无照机构屡禁不止，虚假宣传、超前超标、乱收费、与中小学招生入校挂钩等违法违规行为依然存在，机构倒闭等事件时有发生。此外，近年来大量资本涌入培训行业，展开“烧钱”大战，广告铺天盖地，对全社会进行“狂轰滥炸”式营销，各种贩卖焦虑式的过度宣传，违背了教育公益属性，破坏了教育正常生态。

据介绍，针对这些突出问题，意见明确五方面举措，一是坚持从严审批机构，二是严禁资本化运作，三是建立培训内容备案与监督制度，四是严控学科类培训机构开班时间，五是学科类收费纳入政府指导价。针对校外培训机构管理方面出现的新情况、新问题，国家还将进一步完善相关法律法规和制度。

提高学校教育质量，确保学生在校内学足学好

减轻中小学生过重课外负担，不仅要严格管理校外培训机构，更要提高学校教育质量，让学生在校内学足学好，缓解社会焦虑，降低家长送孩子参加校外培训的冲动。

教育部有关负责人指出，推进均衡发展，缩小城乡、区域特别是同一区域校际差异，对于减轻学业负担起到了至关重要的作用。要通过积极开展义务教育优质均衡创建工作，促进新优质学校成长，积极推进集团化办学、学区化治理和城乡学校共同体建设，扩大优质教育资源。同时，要做强做优免费线上学习服务，提供高质量的专题教育资源和覆盖各年级各学科的学习资源，扩大优质教育资源的使用率和覆盖面。为向课堂“45分钟”要效率，意见要求，教育部门要指导学校健全教学管理规程，优化教学方式，强化教学管理，提升学生在校学习效率。学校要开齐开足开好国家规定课程，积极推进幼小科学衔接，严格按课程标准零起点教学，做到应教尽教。

针对当前义务教育阶段考试质量不高和“唯分数”倾向等问题，以及教师校外有偿补课等不良现象，意见也提出了针对性举措。据介绍，教育部正在研制考试管理相关文件，对此作出进一步部署。

(责编：赵欣悦、白宇)