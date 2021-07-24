原标题：还没落实工作的高校毕业生怎么办？人社部将出五方面举措

新华社北京7月22日电（记者姜琳）正值毕业季，高校毕业生就业情况如何？人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹22日表示，当前高校毕业生就业形势总体平稳，同时确实有部分毕业生还没有落实工作，青年就业压力有所上升。下一步将从五方面做好他们离校后的服务承接，支持毕业生就业创业。

张莹是在当天召开的二季度例行新闻发布会上回答了上述提问。

今年高校应届毕业生达909万人，规模再创历史新高。国家统计局发布的数据显示，6月份，16至24岁城镇的青年调查失业率为15.4%，较上月上升了1.6个百分点，和上年同月持平。其中，20至24岁的大专及以上人员失业率还要更高一些。

针对仍未落实工作的毕业生，张莹介绍说，省级以上人力资源社会保障部门已经向社会发出了公开信，公布了支持毕业生就业创业的政策举措以及当地公共就业和人才服务机构的联系办法。下一步，人社部将会同有关部门启动专项帮扶行动，持续为毕业生送岗位、送服务。

张莹表示，一是跟进服务，通过加强与教育部门信息衔接、畅通失业登记、开展基层走访等方式，将未就业毕业生及时纳入服务体系，根据需要提供职业介绍、职业指导等免费服务；对零就业家庭、身有残疾等困难毕业生优先开展就业援助。

二是拓宽渠道，加快落实社保补贴、培训补贴等政策，鼓励中小微企业更多吸纳毕业生就业，拓宽市场化就业渠道；加快招聘招录进度，推动国有企业持续扩大招聘规模，稳定事业单位、基层服务项目招录规模。

三是增加招聘活动，下半年，人社部将依托中国公共招聘网、毕业生就业服务平台、就业在线等，常态化提供网络招聘服务；继续举办大中城市联合招聘、金秋招聘等专项活动，并在地级以上城市定期举办线下招聘。

四是支持创业，对有创业意愿的毕业生开展有针对性的创业培训，提供项目开发、开业指导、资源对接、跟踪扶持等创业服务，优先安排创业场地，给予创业担保贷款等政策支持。

五是提升能力，持续实施就业见习计划，增强毕业生就业竞争力；持续推进职业培训计划，支持毕业生通过一技之长实现就业。

(责编：吴楠、黄子娟)