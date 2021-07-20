本报记者 赵帅杰

兰州市青少年校园足球联赛决赛中，马安武（右一）在指导队员。

本报记者 赵帅杰摄

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甘肃省榆中县中连川小学校长马安武的到来，让这所乡村学校发生了许多改变：从无到有建起足球队，带领孩子们赢下一场场比赛，见识山外的世界……

足球特色融入了学校教育，10年间，在马校长的坚持下，山里娃不仅爱上了这项运动，更收获了快乐和成长。

甘肃省榆中县中连川小学是一所典型的乡村寄宿制学校，位于海拔2300多米的黄土坡上，从县城出发，驱车一路爬坡，单程需一个半小时。全校60名学生，1/3来自单亲家庭，近一半是留守儿童，大部分没出过远门。用别人的话说，“搁过去，不出意外，念完初中就去打工。”

自从校长马安武到来，改变接连发生：学生不仅能上兰州市重点中学，有的还走上职业化道路。家长心里也高兴，“大山里的娃前途变得光明。”

改变的密码是足球。从土操场、没人会踢到夺取省市县联赛大满贯，帮助山区孩子开阔眼界、走出大山，马安武带领中连川小学蹚出一条足球特色教育路。

十年坚持，黄土坡上踢出足球队

“看球、盯住！快速往前，射门！”球在空中连躲数次堵截精准灌入门网，随即一片欢腾。不久前，第四次挺进兰州市青少年校园足球联赛决赛，中连川小学志在夺冠。场上，队员们一次次奋力拼抢；场下，校长兼足球教练马安武片刻未曾落座，不停指挥队员、呐喊助威。

若是10年前，这种情况简直难以想象。

2011年，从事乡村教师工作近10年的马安武调入中连川小学担任副校长，痛心生源不断流失的他一直思索，如何把课余时间利用起来，既丰富文体生活，又把学生留下，还能在文化课之外开辟一条升学路。酷爱足球的马安武想起“老本行”。

说干就干。他从体育室找出几只落满灰尘的球，成立兴趣小组，动员全校学生参与。没人会踢，他亲自教，缺少装备和场地，就穿布鞋在一块篮球场面积大小的土操场上踢。

“呛！吸一口空气，满嘴土。”已进入河南绿茵足球俱乐部的学生杨博渊回忆，那时候踢球尘土飞扬，袜子都能染黄，但也真是开心。

马安武也没想到学生们热情这么高涨，从此他看视频、钻研书、学战术、打基础，每天早晨6点10分，雷打不动带领学生带球跑圈、绕杆射门，下午放学再分组对抗、苦练技术，一坚持就是10年。

与球技共同提升的还有训练条件。“榆中县政府专门为学校建造了一块绿茵场，球队总算建起来了。”后来，马安武多方奔走，球场上五花八门的“队服”终于整齐，“战靴”也由布鞋变成舒适合脚、带有碎钉的足球鞋。

不过，第一次受邀到兰州市区踢比赛，看着平均身高高出一头的对手，马安武心里依然打鼓，可他没想到，结果居然大胜。“这场比赛让我坚信，山里娃踢球，能行！”马安武说。

变化显著，山里娃收获自信成长

12岁的李瑞是中连川小学校队主力，喜爱足球的她一有空闲就去训练，有时周末也能看到她奔跑的身影。这些，父亲李雄和都看在眼里，可仍没少添阻力：不是放学提前接她回家，就是反对外出踢比赛。李瑞父亲看似矛盾的行为并不奇怪。在山区，踢球是个稀罕事，家长的支持意愿普遍不强。

为啥？有的家长长期外出务工，不在孩子身边，对他们而言，“图的是吃饱穿暖、健康安全，踢球多危险。”有的把足球当玩具，“低年级还可以踢踢，大了得好好学习。”有的干脆反问：“踢球费那么大劲，能不影响成绩？”

部分老师也不解：“有这精力，不如多放在教学上。”可马安武瞅准了学生们的踢球潜力，不管别人怎么说，他坚持带头。欣慰的是，阻力和困难面前，学生们也没有放弃。

马安武理解这些担心，可他认为，足球不光是一项趣味运动，和学习不仅不冲突，反而能形成良性互动。

实践给出证明。近5年，学校接连捧回榆中县、兰州市、甘肃省校园足球联赛冠军，甚至在全国少儿足球邀请赛上也拿下好名次。球场得意，考场同样没让人失望，过去只能考个位数的学生成绩慢慢达到了及格，基础好些的甚至门门得优秀。

原因何在？李瑞说：“足球不光锻炼身体，也释放压力，让学习更有效率。”队员李晶比赛以前没出过大山，踢球激发了她的好胜心，“可不能把学习落在后面，只有努力才能走出去看看。”

变化还在更多地方发生：“足球带来快乐”“踢球让我变得坚强”……队员寇丽娜过去胆小腼腆，可一踢比赛就像换了个人，组织、动员、呐喊……久而久之，球场上的状态延伸到日常，“我变得越来越自信。”

如今，每逢寒暑假，马安武都率队参加比赛，“学生需要通过交流来成长，更重要的是见识山外的世界。”

兴趣引导，蹚出足球特色教育路

“千里之行，始于足下。”车行盘山公路，将到未到时，位于山顶的教学楼上8个烫金大字已映入眼帘。走进校园，可以明显感受到浓厚的“足”文化：走廊中手绘的足球连环画、带有“足”字的校风校训、书法艺术、成语故事等。

“市区小学一届就有上百名学生，我们全校才几十名。”蒋丹丹是中连川小学唯一的体育老师，谈及足球队员的选拔培养，她比喻像是螺蛳壳里做道场，“即便如此，六年级毕业班仍有一半以上通过足球试训进入重点中学。”

近年来，学校更是培养出10余名队员进入足球专业梯队，26人被选拔至足球特色学校，10人曾前往世界高水平球队交流深造。怎么做到的？“从小我们就注重引导兴趣热情，每名学生都可以是球员。”马安武解释，教学的目标不是为了拿冠军，而是探索足球教育，让孩子们打心眼里喜欢足球运动。

“我要当足球教练”“我想做职业运动员”……问及梦想，学生们七嘴八舌，许多都与足球有关。马安武的想法是，必须“两条腿走路”，既要踢好球，也要学好文化课，缺任何一个都不行。“计划成立中连川足球俱乐部，解决学生将来的就业问题，让他们没有后顾之忧。”这是马安武的梦想。

《 人民日报 》（ 2021年07月20日 11 版）

(责编：白宇、赵欣悦)