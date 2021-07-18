原标题：4万岗位专供北京地区毕业生

本报讯（记者 解丽）昨日，北京青年报记者从北京市人力资源和社会保障局获悉，“2021年暑期北京地区毕业生就业服务月活动”将于7月20日启动，一直持续至9月15日。预计全市将组织线上线下各类就业服务活动130余场，3000余家用人单位将提供就业岗位超过4万个。

北青报记者了解到，就业服务月的首场活动是离校未就业毕业生专场招聘会，将于7月20日下午在全国农业展览馆3号馆举办。包括招商银行北京分行、中国互联网络信息中心、碧水源膜科技等90家单位将提供优质岗位1300余个。毕业生可提前通过微信搜索小程序“农展馆农博馆”预约，携带本人身份证入场。同时，还可以提前登录“北京毕业生就业创业服务平台”生成个人专属“京尤码”，完善个人信息，实现招聘会现场无纸化投递简历。

活动期间，全市还将陆续举办多场医药健康、人工智能、信息化等行业和特色专场活动，具体场次安排将在“好工作”微信公众号动态更新发布。

据悉，服务月活动期间，毕业生和用人单位可菜单式点取政策服务、就业见习、灵活就业补贴申领、职业指导等全链条服务内容。毕业生除了登录“京尤码·北京毕业生就业创业服务平台”（http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/bysjycy/）和“北京人社”APP享受服务外，还可以通过“北京政务服务”微信小程序、“北京人社”微信公众号和“好工作”微信公众号同步进入服务平台，更加便捷高效地进行线上求职。

依托“京尤码·北京毕业生就业创业服务平台”，本市人力社保部门还会对离校未就业毕业生集中开展“点对点”实名制登记和跟踪帮扶，面向困难家庭毕业生开展“一生一策”精准帮扶，对每个人开展1次就业创业相关政策的介绍，提供1次职业指导，推荐至少3个有针对性的就业岗位，全力推动年底前有就业意愿的困难家庭毕业生全部实现就业帮扶。

此外，活动期间，全市还将构建以国家级职业指导师、知名企业HR以及优秀创业者为主体的就业创业指导师队伍，一体联动打造“毕业生职业指导直通车”品牌，依托融媒体、直播间、短视频等形式，开展就业创业指导、职业规划、求职心理疏导等直播课、公开课20余场，帮助毕业生了解就业形势、调整就业心态、树立正确择业观念。

(责编：薄晨棣、闫妍)