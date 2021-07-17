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破解高层次人才紧缺问题 福建三明启用“人才编制池”

2021年07月17日09:59 | 来源：科技日报
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原标题：破解高层次人才紧缺问题 福建三明启用“人才编制池”

　　7月6日，记者从三明市科技局获悉，该局日前发布公开招聘通告，首次使用市级“人才编制池”编制，为科研平台招聘高层次人才。

　　据三明市科技局相关负责人介绍，该局依托三明市科技信息研究所面向社会公开招聘2名高层次人才，其中1名为工程力学类研究生以上学历，并且具备在机械装备行业工作2年以上经历，另1名为具有机械相关专业副高以上职称。聘用后，选派至机械科学研究总院海西（福建）分院挂职或参与项目合作。

　　自开展党史学习教育以来，三明市科技局紧密结合“再学习、再调研、再落实”活动，积极开展“为群众办实事”。针对全市科技平台人才引进难问题，深入“6+1”产业创新平台调研摸底，共征集机科院海西分院、新能源研究院等平台和三明中关村科技园人才需求15名，并积极向市委编办申请使用“人才编制池”编制开展公开招聘。

　　下一步，三明市科技局将联合市直有关部门，进一步探索更加灵活管用的引才聚才机制，大力推广“人才编制池”，积极为平台、企业引进一批科研人员，着力破解全市高层次人才紧缺问题。（马炳文、谢开飞）

(责编：李依环、任一林)

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