原标题：追问“天坑”专业，真有那么“坑”吗

近日，武汉大学资源与环境科学学院教授、博士生导师邓红兵的一篇《致广大考生和家长的一封信》被广泛关注，其中关于“天坑”专业的话题引发热议。

7月7日，科技日报记者在武汉走访了几位教育方面的专家，循着网友热议的焦点，三问“天坑”专业。

“坑”在哪里？

“天坑”专业一说源自网络，字面理解为像天一样大的坑，跳进去出不来。

“我一直坚持一个观点，没有差的专业，只有差的人。选择什么专业都需要我们不断去努力学习。”邓红兵在文章中为“天坑”专业辩驳。正因如此，他被部分网友指责。

邓红兵说，自己以前没有听过这个词，经学生“科普”才知道。按网络说法，“生化环材”即生物、化学、环境、材料等专业，学习难度大、实用性不强、就业没有优势和竞争力，薪资水平普遍较低，走科研路径又很难出成果，大家便称之为“天坑”专业。

可见，网友总结这些专业“坑”在不好学、难就业、赚钱少。

邓红兵直言，专业既然存在就是合理的，有些专业可能暂时不那么热门，但不能说是“坑”，网络舆论不应如此引导。“生化环材”等基础研究学科，是国家科技发展的基石。

对此，中国教育社会学专委会副理事长、华中师范大学教育学院教授董泽芳认为，网络说法有点夸大其词，必须要为“天坑”专业正名。

“为邓红兵教授点赞。”董泽芳说，他十分赞同邓教授的观点，社会经济发展需要高等教育专业多样化，即使少数专业毕业生不怎么挣钱，但这些专业仍很有必要，不能被打入“冷宫”。

“坑”了谁？

就业和待遇，是家长为子女选专业的核心关注点。

邓红兵坦言，不同专业的平均薪酬差异客观存在，自己并没有否定家长们的选择。

在接受采访时，邓红兵说，写这篇文章主要想表达两个意思：一是对家长说，不要过多干预孩子，让他们根据自己的兴趣和初心去选专业；二是对学生说，进了学校不管什么专业都要好好学，学得好，所谓的“天坑”也能变成“黄金坑”，学得不好，没有哪个专业可以轻松赚钱。

董泽芳表示，高等教育根据社会需要和学生兴趣，设置相关专业并把学生培养成才为社会作贡献，不存在“坑”学生、“坑”家长，更不会“坑”社会。

“虽然没有从事专业相关行业，但所学知识对我现在的工作帮助很大，不后悔。”化学专业毕业的王腾在机关单位做文秘，化学研究重数据、严谨客观，文字工作也是如此。

生物科学专业毕业的胡刚，一直在环保组织从事鸟类保护工作，在他看来，学有所用，自己的工作对社会也十分有益。

“坑”如何填平？

“去年指标290多个，只招了170多人，还有很多学生进来之后转专业了。”邓红兵说，与计算机、金融等热门专业相比，他所教的专业确实存在招生失衡状况。

邓红兵介绍，“生化环材”相关专业是国家急需又紧缺的专业。当前，部分考生和家长出于功利因素，主动选择这些专业的人并不多。

“大学专业招生冷热不均由来已久，这是高等教育与社会经济连接不够紧密的顽疾。”湖北省社会科学院一位社会学研究员直言。

“重经济轻基础的教育分流会导致学生、家长在选择专业时功利性过强、舍本逐末，不利于社会发展。”董泽芳说，合理的教育分流需要多个主体共同参与，宏观层面应由国家出台相应政策引导，中观层面学校、老师应科学对待专业设置和人才培养，微观层面家长和学生应正确看待专业选择，努力学习。多方发力，引导青年学子树立正确的择业就业价值观。

“就业有高低之分，而无贵贱之分。”董泽芳说，为让教育更好地满足社会经济发展需求，国家职能部门应多管齐下，进一步优化不同行业的待遇差别，让青年人才在各行各业都能发光发热、有所成就。（吴纯新 刘志伟）

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