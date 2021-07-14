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首届红色教育高峰论坛在南京举行

2021年07月14日17:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月14日电 日前，由长江教育研究院、华中师范大学国家教育治理研究院主办，中共南京市雨花台区委教育工委承办的首届红色教育高峰论坛在南京举行。

来自嘉兴、井冈山、于都、红安、杭州、武汉、泗阳等地的教育领域专家学者和一线教育工作者分享了各地中小学党史学习教育的先进经验与优秀做法。

中国教育学会副会长、华中师范大学国家教育治理研究院兼长江教育研究院院长周洪宇表示，要通过加强研究、经验分享、学习交流等为学校党史学习教育的走深走实作出贡献。

南京市雨花台区委教育工委书记、教育局局长盛云生以南京市雨花台区教育系统开展党史学习教育为例，从区域行动设计、学校实施路径等方面分享了雨花台区教育系统的实践经验。

盛云生说，作为雨花英烈精神的发祥地，雨花台区充分挖掘红色资源，从红色教育文化育人、红色教育学科育人等方面进行实践，让青少年从红色精神中汲取力量。

论坛还围绕加强党史学习教育、切实有效推进红色教育进行了研讨。各地教育局代表及中小学校长介绍了革命传统教育进课程教材的具体做法，分享了学校特色的实践活动和环境创设，为与会人员提供了红色教育的实施路径和经验。

(责编：郝孟佳、秦华)

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