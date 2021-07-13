原标题：“博士巷”：崇文尚学良好家风的见证

位于山东临沂的郯城县，曾因“孔子师郯子”而闻名，如今，郯城县花园镇刘湖村的“一巷9博士”，成了街头巷尾人们热议的话题。

在这个不足500户人的刘湖村，先后走出16名博士，30多名硕士，100多名本科生。其中最有名的便是一条宽3米、长68米、只有9户人家的小巷子，这条小巷子先后走出了9名博士、3名硕士，成为名副其实的“博士巷”。

“珍惜生活，热爱学习，报效家国”“父供子，兄顾弟，崇文尚学，志存高远，奋发进取，永不自满”……在“博士巷”内，不少人家都把自家的家训做成小牌匾挂在门口，在“博士巷”口的“英才榜”上，详细记录了从刘湖村走出的、具有代表性的博士和硕士的故事。他们有的是高校教师，有的是工程师，还有的成了飞行员。

从去年开始，“博士巷”变得越来越有名，不少来自外省市的游客和家长学生慕名前来参观，因此，巷子内每家门前还标注了户主的姓名和该户培养出来的高学历人才姓名。

“博士巷”中最有名的家庭便是刘宝民家，今年74岁的刘宝民曾是刘湖村小学的数学老师。从教40多年的他，不仅教出了村里的很多孩子，自己的三个孩子中有两位是博士，一位双硕士。“虽然当时家庭比较困难，但我们非常明白读书的重要性，并尽最大可能为孩子们读书提供支持。读书才能改变自己的生活，这也是他们持续奋斗的动力。”刘宝民说。

为何山东郯城的一个小村庄能够产生这么多博士、硕士等优秀人才呢？刘湖村党支部书记刘全启给出了答案：刘湖村重视教育的优良风气，得益于村民对乡风家风的重视和传承，也得益于当地政府对优秀乡风家风的倡导。

2020年初，郯城县提出《关于开展“立家训、树家风，争创最美家庭”活动推进社会治理向基层延伸的实施方案》，全面推开“立家训、树家风”新时代文明实践活动。

“学习知识，往小了说，能养活自己；往大了说，能给国家和社会作出贡献。所以我们村比的不是谁家有钱，而是谁家的孩子更优秀。”刘全启说。

每个家庭都崇文尚学，良好的家风传统得以传承，整个村庄也形成了比学赶超的浓烈氛围。榜样的力量，从小就在每个学子心中生根发芽。

刘全启介绍，目前，村里正在修建“大学堂”，要把刘湖村的人才故事都呈现在里面，并邀请在外成才的人回来，给正在上学的孩子们讲述求学历程，鼓励他们志存高远、奋发进取。（记者 赵秋丽 冯帆）

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