原标题：季浏：体育课应留出更多时间让学生运动起来

多校学生在华东师范大学体验中国健康体育课程模式下的排球课。受访者供图

“增进学生的身心健康是学校体育教学最崇高的目标。所有的环节步骤都要围绕增进学生的身心健康来开展，学生的身心健康提升了，就是体育教育教学质量高；没有提升，说明还存在需要改进的方面。”华东师范大学体育与健康学院院长季浏在接受中青报·中青网记者专访时说。

季浏强调，体育课要有运动量，学生们应该动起来。他认为，今年全国新高考Ⅰ卷的作文材料中提到了毛泽东在《新青年》发表的《体育之研究》一文，就是提示我们要改变学校里长期存在的重智轻体的现状，改变以牺牲学生的身心健康为代价换取一时高分的做法，真正促进学生全面发展。同时，也启发青年学生加强体育锻炼，改变身体状况，培养积极进取、团结合作、顽强拼搏、追求卓越、遵守规则的精神和品质。

体育课要有运动量、有技战术、有比赛

季浏认为，真正实现把学生的身心健康发展放在首位，学校首先要转变教育教学观念，帮助学生通过体育锻炼享受乐趣，增强体质，健全人格，锤炼意志。另外，要开齐、开足体育课，增加学生的运动时间，做到每个学生每天至少两个小时的体育锻炼。

2015年，季浏推出了中国健康体育课程模式，一改传统的无运动量、无战术、无比赛的“三无”体育教学，倡导有运动量、有技战术、有比赛的“三有”体育教学。

“我们国家青少年体质健康水平将近40年持续下降。大多数学生上了体育课，却没掌握一项运动。”季浏认为，中国健康体育课程模式的主要目的就是解决这些问题。“每节课要有10分钟左右多样化、补偿性的体能练习，增进学生的体质；还要倡导进行结构化的运动技能学习，每节课要创造对抗练习和比赛的情境，只有比赛，才能培养学生的体育精神、体育品德，也只有对抗和比赛，才能使学生真正掌握一至两项运动。”

季浏介绍，中国健康体育课程模式已覆盖全国50多所实验基地学校，这些基地学校学生的运动技能水平、体能水平、身心健康水平都有显著的变化，比如在扬州市高新区实验小学，学生们上了15个学时的乒乓球课后，每个学生都能打得有模有样；石家庄外国语集团学校的学生们通过一学期的排球课程学习，学会了传球、扣球、拦网等，人人能参与完整的排球比赛。

“目前，全国的许多学校也在逐步推行中国健康体育课程模式的教学，比如深圳市由市教委发文件，全市实行该模式的教学；重庆市也早在两三年前就开展中国健康体育课程模式的教学，上海、河南、新疆、江苏等多地多个城市的部分学校，都已经开展了中国健康体育课程模式的教学。我们相信越来越多的学生会从中获益。”季浏说。

体育课应该是“运动课”

北京某小学6年级学生小邢告诉记者，小学阶段他们在体育课上学习过3种球类运动：足球、篮球和排球。排球学习了垫球，考试时连续垫30个可以得100分；篮球学习了上篮动作；足球学习过带球、传球等技术。这3个球类项目，只有足球可以全班男生和少数女生一起踢比赛，“体育课上的足球比赛是作为同学们上课纪律好和态度认真的奖励。班上只有一两个在校外学过的同学想打篮球比赛，但因为大多数人都不懂规则，所以打不起来。排球基本没人想要打比赛。”

“如果过去的一些做法和模式不适应现在新的形式和新的要求，我们就必须进行改革。”季浏说。

在季浏看来，传统体育课的教学形态，如测试课、说教课、单一技术课、安全课和军事课等模式都需要改变：传统体育课怕学生受伤、怕发生安全事故，所以学生们没有运动量，这样的体育课是没有运动效果的。

围绕体质健康测试的内容，或者中考的体能测试内容上课，这样的体育课会导致学生感觉单调、枯燥、乏味，每堂课都是单一的重复练习，学生享受不到运动的乐趣。

传统的体育课上，老师讲得多，学生练得少，而学生的运动效果、健康效果主要是靠练出来的，不是靠教师讲出来的。

单一技术课就是一堂课教单个技术，学生学的是碎片化的知识和技术，不是结构化的、完整的课程，所以绝大多数学生无法完全掌握一项运动。

体育课上的队形队列练习，甚至训话，挤占了学生的运动时间。

以上5种课程模式是季浏认为需要改变的。他强调体育课是运动课，应该留出更多的时间让学生运动起来。应该推陈出新，转变教学观念，通过创新的方式增进学生身心健康，以培养学生核心素养为中心。“几十年的实践表明，这五种课堂教学形态无助于增进学生的体质健康，无助于学生掌握一项运动技能，无助于培养学生的核心素养，所以我们要改变。”

硬件设施固然重要，但更重要的是理念和方法

就像存在地区差异一样，各地体育与健康课程的教育教学质量也参差不齐。缺乏场馆、器材等基础设施的学校如何开展好体育课？教师教育教学水平如何提升？

季浏认为，体育教育教学的条件不管好坏，应该根据课程标准的精神结合学校的实际，因地制宜、因陋就简、创造性地开展教学。硬件设施固然重要，但更重要的是理念和方法。“比如说踢足球，条件好的学校可以在足球场上踢，条件不好的学校，或者没有足球场的学校，完全可以用一块空地，两边放上球门。没有球门，也可以用两个书包、跨栏架，甚至是竹竿插在两边做球门。这时候学生们踢球的效果未必比正规的足球场差。在艰苦的环境当中学、练，对学生的积极影响可能更大。”

在教师的培训方面，季浏认为应当开展校本教研，体育教师自己要加强学习，多与同事交流，通过学习和交流共同提高。

季浏还强调学校要从小培养学生的健康意识和行为。“俗话说三岁看小，七岁看老。人小时候的行为习惯，会影响一辈子。所以20年前的国家中小学体育与健康课程标准，就已经开始要求从小学加强健康教育内容的教育和教学。国家正在修订的《义务教育体育与健康课程标准》更加重视对学生健康意识和行为的培养，特别是强调小学一二年级每学期要有八学时的健康教育内容教学，三年级到九年级每学期要进行六学时的健康教育内容的教学。应该说小学更强调的是健康态度与行为的养成，初中更强调是健康知识和实践的教育。我想，通过这样的系统教育，中国学生维护健康的意识，以及整体健康素养会大大提高。”季浏说。

中青报·中青网记者 张曼玉

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