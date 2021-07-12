原标题：“轻松又挣钱的专业根本不存在”

邓红兵教授。雷宇/摄

“基础学科被认为是‘天坑’专业，被避之不及。”

“我一直坚持一个观点，没有差的专业，只有差的人。”

“高等教育不是教我们谋生，而是教我们创造生活。”

……

近日，让武汉大学资源与环境科学学院教授邓红兵始料未及的是，自己在招生即将结束时有感而发、写给家长和考生的一段文字迅速出圈，有人为其中的理性分析点赞，也有人质疑他“站着说话不腰疼”。

“无论专业冷热，奋斗才能成就强国一代。”近日，邓红兵教授接受中青报·中青网记者面对面采访，还原一位80后学者对于青年学子专业选择与成长成才的观察与思考。

不要把每个专业都用钱来衡量

邓红兵介绍，这个在网上广泛传播的“致广大考生和家长的一封信”，是在湖北宜昌招生结束返回学校的路上写的。有感于招生中的一些见闻，他在手机上敲了几段话，然后发到了招生的家长和学生小群，引起了一些共鸣，有人转发后扩散了出去，“不是一篇正式的文章，完全没想到会弄出这么大动静。”

从去年夏天开始，作为专业老师，邓红兵参与到学校招生季的宣介工作，接触的家长数以百计，“哪个专业好就业”“哪个专业挣钱多”等是家长们问得最多的问题，“把每个专业都用钱来衡量”。

他渐渐了解到，在网上、在家长们中还流行着“天坑”专业的说法，如“生化环材”即生物、化学、材料、环境等专业，原因是这些专业学习难度大，缺乏就业竞争力，到生产一线多，收入也偏低。

“这里有家长和学生的社会性浮躁心理，其中也有很多对冷专业的误解。”邓红兵的研究领域正是“生化环材”中的环境专业，他以自己的亲历现身说法。

1999年，邓红兵进入武汉大学时，被调剂到环境科学专业。他对这个专业没有兴趣，一度想复读，辅导员做了工作后他才渐渐安下心来，静心投入。很快邓红兵就找到了感觉，从本科读到博士，而今已是武汉大学珞珈青年学者、博士生导师，还是教育部“全国万名优秀创新创业导师”。

邓红兵说，这几年自己带的研究生就业起薪基本都在20万元左右，自己所在院系走出的学子中，有大批的长江学者、知名教授、行业领军人才、上市公司的老总，“他们的成功之路，是对所谓‘天坑’专业最好的反驳。”

“没有差的专业，只有差的人。什么专业都需要我们不断去努力。”邓红兵说，学习和工作，没有轻松的，又轻松又挣钱的专业根本不存在。

针对网上的一些质疑，邓红兵回应，并不是反对学生报考计算机等热门专业，自己的初衷主要是想告诉家长，不要过多干预孩子，给孩子多一点自主权，希望他们根据自己的兴趣和初心去选专业；而且一窝蜂地扎堆选报热门专业，毕业后的就业前景不一定就很好。

同时对学生而言，不管什么专业都要好好学，没有哪个专业能躺平赚钱。邓红兵说，一些学生考上了名校好专业，以为就进了保险箱，沉迷玩游戏而挂科、被退学的每年都有。

但让他高兴的是，这两天，网络和媒体上支持的声音似乎更多，“这样的关注和讨论也是一次明辨和科普”。他不断接到一些校内外同行教授的点赞鼓励，收到年轻学子填报志愿反馈信息：有人得到了父母的支持，坚持了自己喜欢的专业；有人坚定了外界认为“冷门”专业的学习信心。

在热爱与责任面前，所有选择都不会被辜负

在这封信中，邓红兵还提及了触动他的另一个现象——今年一些入围“强基计划”（注：一般指基础学科招生改革试点）的学生，因为高考分数已经够了预报学校的录取线，便想反悔，因为“强基计划”都是基础学科专业，入学后不能换专业。

“如果我们都放弃了基础学科或所谓的‘天坑’专业，我们又指望谁来做这些事呢？如果谁都不做，我们的国家怎么进步呢？”邓红兵说，一段时期专业的冷热是客观存在的，但要尊重专业选择和学生个人兴趣的结合，要看到趋势、需求，今天的冷门专业往往与国家未来重大的需求同频共振。

邓红兵在信中这样写道，“我们都可以不学环境，但当环境污染的时候，我们都会抱怨。我们不学化学和材料，我们的芯片被卡着脖子的时候，我们却误以为是电信、IT还不够发达，而不知道芯片不仅需要阳春白雪，还需要下里巴人，材料、化学同样缺一不可。”

邓红兵认为，就像武汉大学校长窦贤康院士在校园里所讲的，今天将跨入大学校园的00后一代，到2035年35岁左右，到2050年50岁左右，实现“两个一百年”目标的关键就在今天的校园，他们很大程度上决定中国未来的样子，“每个专业的人才需要都不可或缺，奋斗的青春最美丽，无论专业冷热，奋斗才能成就强国一代。”

与此同时，从历史上看青年成才的规律，每一代投入到国家需求中的青年学子，都不会被国家所遗忘，也恰恰是在国家的需求中，青年能在国家搭建的更多平台上加速成长。

7月2日，武汉大学官方微博转发这封《致广大考生和家长的一封信》时，如是点评：“家国情怀、个人兴趣、诚实善良、愈挫愈勇的心态……想必更为重要。因为在热爱与责任面前，所有选择都不应被辜负。”

中青报·中青网记者 雷宇 通讯员 吴江龙

(责编：郝孟佳、温璐)