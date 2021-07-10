中青报·中青网记者 沈杰群 余冰玥

原标题：孩子心理太脆弱？ 家庭教育要爱得科学 看得长远

有些孩子遇到问题，不去向父母亲求助，甚至出现一点困惑就想用极端方式解决，核心原因也许在于——孩子内心不认为会有一个可以包容、接纳他们的人。

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中科院心理所医学心理学博士罗静是两个孩子的妈妈，孩子正上小学。在某天接娃放学的路上，罗静听到一位母亲说：“现在的孩子太不知足了，我们什么条件都提供了，学画画、练跳舞、学编程，多贵的班都给报。但现在的孩子太脆弱，动不动就不上课了，要离家出走，抗挫力太差了。”

教育是每个人一生的必修课，家长是孩子的第一任教师。日前，在“科技助力，以爱赋能——家庭教育开启新征程”研讨会上，教育学、心理学界专家共同探讨家庭教育中存在的问题。

相较于过去，教育硬件设备和条件不断升级，但各类问题依旧层出不穷：厌学、网络成瘾、校园霸凌、心理问题和心因性疾病……“当孩子出现问题，父母心碎一地”。新冠肺炎疫情期间，“家家有本难念的经”更是所言非虚：孩子被当成“神兽”，家长只希望赶快开学送走；有家长对孩子成天沉迷手机头疼不已，即便把手机砸烂也无济于事；也有家长与孩子的关系长期剑拔弩张……罗静认为，一些家长并不能真正地意识到，家庭教育的核心到底是什么？

种种现象折射出家庭教育方式的不成熟。就网络成瘾的现象而言，一些家长拔网线、收手机、封电脑，但孩子私下依旧偷偷玩，甚至联手“打掩护”。专家指出，这一困扰许多家长的问题，根源在于父母陪伴的缺失、“粗暴”的亲子沟通方式、对孩子自主权的不尊重，甚至还可能来自家长“言传身教”——“父母自己都没法放下手机”。

罗静表示，在家庭教育的过程中，要秉持教育初心，学会“用爱赋能”。

首先应“爱得科学”，家长可以阅读儿童发展心理学方面的书籍，了解各个年龄阶段的孩子会出现什么样的问题。比如，为什么孩子在一到两岁的时候会出现人生第一个“叛逆期”？青春期时为什么喜欢和家长对着干？亲子观点不一致时应该怎么办？

“当你提前做功课，你就会知道，自己的孩子这样并不奇怪”，也能以更从容的姿态去解决相应的问题，满足孩子的心理需求。专家建议，面对沉迷手机的孩子，家长不要简单地说不许上网、不能超时，而是约定好一天中的某一时刻大家都不使用手机，全家人在一块交流、游戏、阅读、写作业、户外运动、做家务，或许就能够让孩子感受到陪伴感，明白人要成为手机的主人，而不是它的奴隶。

其次，要“爱得长远”。罗静认为，当下家庭教育中最大的一个问题就是包办，曾有一个爸爸说，孩子5岁了还不会自己吃饭。“当这个孩子被喂着长大，那么他在做很多事情时就不会自己去做。假如他们在以后的学习之路、成长之路都要被人推一把才能往前走，甚至不推不走，怎么拥有自主的生活？”

亲子的关系最终指向分离，要让孩子走得长远走得好，应当在合适的时机放手，相信、引导孩子，让孩子充分掌握自主权。

除此之外，还应当“爱得温暖”。专家指出，有些孩子遇到问题，不去向父母亲求助，甚至出现一点困惑就想用极端方式解决，核心原因也许在于——孩子内心不认为会有一个可以包容、接纳他们的人，因此，父母的理解、支持、引导、包容至关重要。

罗静在家里设立了一个“好好说话”协议，“生气的时候不说话，一开口要好好说话。比如我今天跟我儿子生气后，儿子自己站在角落里头待一会儿，便扭过头说，妈妈我愿意跟你好好说话了，你愿意跟我好好说话吗？”在家庭相处中，父母应当是孩子的导师和伙伴，好好沟通才能让家庭教育更温暖。

除此之外，家庭教育的定位很关键。“当下的家庭教育存在一个很大的问题——家庭教育已经学校教育化，甚至已成为第二课堂。”中国教育学会第八届理事会学术委员会顾问朱永新指出，教育是从家庭开始的，在人一生的成长过程中，家庭都具有不可替代的基础性作用，但许多家长试图通过逼孩子上补习班等方式让孩子“赢在起跑线”，这对孩子的成长不利。

“家庭教育的本质并不是传授知识，而是生活教育，是培养良好的行为习惯、培养正确的人生观，是让孩子、父母能够构建出一个良好的家庭关系，为今后形成良好的社会关系、人际关系奠定良好的基础。”朱永新说。

(责编：吴楠、宋美琪)