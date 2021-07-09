人民网北京7月9日电 近日，由中央民族大学经济学院编写的《中国共产党消除民族地区贫困百年奋战》新书发布会在京举行。中央民族大学党委副书记、校长郭广生表示，学校研究团队聚焦民族地区经济发展，关注脱贫攻坚与乡村全面振兴，总结贫困治理的中国样本、中国方案、中国智慧，展现了学校始终坚持服务党和国家重大战略的办学理念和扎根中国大地、建设世界一流大学的成效。

郭广生说，经济学院要在以铸牢中华民族共同体意识为主线，主动服务国家战略，建设一流经济学科方面，走在前、树标杆、做表率；要在贯彻新发展理念，支撑构建国际国内双循环的发展格局，成为经济一流智库方面，走在前、树标杆、做表率；要在促进民族团结进步事业，服务民族地区经济社会发展，产出一流创新成果方面，走在前、树标杆、做表率；要在坚持立德树人根本任务，深化教育综合评价改革，培养一流专业人才方面，走在前、树标杆、做表率。他希望经济学院成为中央民族大学扎根中国大地、办世界一流大学的一个成功典范，继续为民族地区经济发展和乡村振兴贡献智慧和力量。

中央民族大学党委副书记邹吉忠表示，从红船启航的那一刻，中国共产党就开启了消除民族地区贫困的艰难航程。历经百年奋战，中国共产党兑现了“一个民族也不能少”的庄严承诺。中央民族大学经济学科不负重托，始终致力于民族地区经社会发展的创新研究，始终致力于马克思主义政治经济学及其中国实践特别是民族地区实践的理论研究，该成果是民大经济学学科多年建设的结果，是回顾总结，更是开创未来，希望研究团队在实施乡村振兴战略、推进共同富裕的理论研究上开好头、起好步、做贡献。

该书作者、中央民族大学经济学院院长张丽君介绍，研究团队始终坚持对中国共产党在民族地区减贫的扶贫阶段、扶贫政策、扶贫方式的发展历程进行系统性地追溯，以科学方式建构起百年来民族地区反贫困的演化脉络，从理论逻辑和实践演进两个角度梳理了中国共产党百年减贫的伟大历程，分析了未来反贫困工作主要面临的挑战。她指出，该书旨在从长效解决贫困问题的角度寻求体系化建设路径，为推进相对贫困治理提供参考。

据悉，该书是经济学院开展党史学习教育积极探索和生动实践，更是一本关于中国共产党带领全国各族人民共同团结奋斗、共同繁荣发展的现实记录。发布会后，多位校内外专家学者围绕新书开展主题研讨。

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