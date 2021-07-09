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北大—康奈尔MBA&MMH双学位项目发布 北大教授：商学教育应回答时代痛点

2021年07月09日11:09 | 来源：中国新闻网
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原标题：北大—康奈尔MBA&MMH双学位项目发布 北大教授：商学教育应回答时代痛点

　　中新网北京7月8日电 (马帅莎)记者8日从北京大学光华管理学院获悉，北京大学光华管理学院与康奈尔大学约翰逊商学院8日正式联合发布MBA&MMH双学位项目。北京大学光华管理学院院长刘俏表示，真正有生命力的商学教育，在于不断地回答时代的痛点问题。

　　该项目学制两年，周末授课，学习结束后，满足毕业要求的学生将获得北京大学工商管理硕士学位证书、康奈尔大学服务管理硕士学位证书。该项目旨在培养致力于社会经济服务领域发展的中高层管理人才，为全球服务经济增长输送国际化人才。

　　北京大学光华管理学院院长刘俏表示，真正有生命力的商学教育，在于不断地回答时代的痛点问题。消费作为经济增长新动能，服务消费的占比在不断提升，数字经济、“碳中和”经济的崛起成为经济高质量发展的重要引擎，需重新思考如何提升人们的获得感与幸福感，如何更好连接经济与社会、中国与世界、现在与未来。

　　对于本次合作，康奈尔大学约翰逊商学院院长Andrew Karolyi表示，康奈尔大学商学院培养的商业领袖会考虑可持续的、共享的繁荣，他们通常把人放在首位，具备社区意识，不仅能够用全球化的思维做事，还聚灵活敏捷、精湛技术和创业精神于一身。

　　北大光华MBA项目主任赵龙凯表示，此次合作将汇聚全球智慧与势能，注重专业领域课程打造，结合多元实践培养，匹配优秀校友资源，着力国际视野提升，为推动全球服务与消费领域协同升级贡献卓越人才。(完)

(责编：郝孟佳、温璐)

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