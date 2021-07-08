原标题：盲目考证：垫脚石还是绊脚石

为了增加职场竞争力，不少年轻人将更多的时间和精力投入到考证中，甚至什么证书“含金量”高就考什么，也会出现缺少规划、盲目考证的问题。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1515名职场人进行的一项调查显示，96.3%的受访者考过证，73.1%的受访者建议要结合职业规划有针对性地考证。

受访者中，工龄1年及以下的占10.3%，1-3年的占31.8%，3年以上的占57.9%。男性占41.4%，女性占58.6%。

96.3%受访者考过证

郑云薇在某科研院所工作两年了，除了学生时代已经考取的大学英语四六级证书，她还考了普通话证书，未来打算考驾照、营养师资格证等证书。

90后冯琪佳目前读研究生二年级，她发现有不少同学早早加入考证大军中。“很多同学在大一时就开始考虑找工作的事情，生怕简历不好看，就准备实习、考证。我当时没想好是读研还是就业，但觉得不能落后，也跟着找实习、考证。现在想来有些证书和自己想从事的工作没有太大关系”。

冯琪佳说，目前已考了大学英语四六级、雅思、普通话证书、计算机等级证书和驾照，下一个目标是律师资格证。说起这些证书，冯琪佳表示有的是学校要求的，有的则是跟风，“还有的证书，应该算是职场入场券了，像律师资格证，我家里人考过，告诉我如果以后从事这个领域会有用”。

数据显示，96.3%的受访者考过证，其中66.9%受访者有1-3个证书，29.4%受访者有4个及以上证书。受访者考取更多的证书是通用类（70.0%），然后是职业资格类（61.3%）和能力认证类（43.6%）。

凌征在金融行业工作了3年，他不推崇“盲目考证”，只考了金融风险管理师证书，计划再考个特许金融分析师证书，“考证得有的放矢。我考的证书是和工作相关的，符合职业发展需求”。

冯琪佳感觉，目前身边同学热衷考取的证书，是比较实用、认可度也较高的通用技能类证书，“像有些职业资格类证书，如果能考下来，也能在一定程度上体现能力”。

调查中，70.3%的受访者表示考证的主要依据是符合职业发展规划，57.7%的受访者会考虑与自身专业背景相关，53.5%的受访者会选择社会普遍认可的。其他依据还有：与兴趣相关（39.7%）和就职单位规定（37.4%）等。

73.1%受访者建议结合职业规划有针对性地考证

郑云薇说，在考证的过程中，自己主要是通过自学来备考。她感觉在备考的过程中能力有所提升，但考完如果不复习、用不上，也会很快忘掉。

凌征介绍，自己考的证书是与工作密切相关的，也是该领域的资格证，认可度比较高，“算是比较能体现自己的能力水平”。

调查中，94.2%的受访者觉得证书能体现自身的真实能力，其中29.1%受访者表示非常能。在工龄为1-3年的受访者中，认为考证能体现自己能力的比例更高（96.2%）。

“虽然说在工作中还是要靠实际能力。但就我们学生来说，现阶段考下一些证书，一方面可以获得心理上的安慰，另一方面算是找到提升职业技能的抓手，实现比较具体的职业目标。”冯琪佳觉得，考证相对来说，是一种“时间短、见效快”的技能加分项，但如果与职业不对口，也会造成时间和精力的浪费。

调查中，73.1%的受访者认为要结合职业规划，有针对性地考证，68.9%的受访者认为证书要重质量而非数量，48.8%的受访者建议综合考虑时间和经济成本，避免盲目考证。

“贪多嚼不烂，最好是有针对性地考证。”郑云薇觉得职场年轻人考证要根据实际情况，综合考虑时间和经济成本。

“现在有一些营销号，会炮制贩卖焦虑的文章，年轻人看了后，生怕自己被淘汰，就加入到考证大军中。但仔细想想会发现，盲目考很多证，往往用不到。”凌征认为，职场年轻人在考证上，要按照自己的需要，有选择性地考证，不要盲目追求证书数量。

中青报·中青网记者 孙山 实习生 陈文琪

(责编：郝孟佳、温璐)