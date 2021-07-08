原标题：56.8%受访青少年想投身航天事业 47.2%受访青少年长大想当航天员

这次神舟十二号飞行乘组出征太空，让很多青少年对航天事业燃起了强烈的兴趣和好奇心。中国青年报社社会调查中心通过问卷网，对2047名14-35岁青少年进行的专项调查显示，98.3%的受访青少年会关注航天事业。看到此次神舟十二号飞行乘组出征太空，65.9%的受访青少年表示，自己对航天事业也有了强烈的兴趣和好奇心，希望今后也能为航天事业作出贡献。47.2%的受访青少年表示，长大想当航天员。56.8%的受访青少年想投身航天事业。

本次受访青少年中，00后占40.0%，95后占29.7%，90后占21.6%，85后占8.7%。

65.9%受访青少年表示对航天事业有了强烈兴趣和好奇心

某高校辅导员李辉（化名）从小就对航天感兴趣，小时候买的飞船模型，至今还在家里摆着。最近，他打算买点和航天有关的文创产品。“我国航天事业已位列世界前列，我觉得，了解我国航天事业的发展进步，是每一个中国人的必修课”。

看到此次神舟十二号飞行乘组出征太空，65.9%的受访青少年表示，自己对航天事业也有了强烈的兴趣和好奇心，希望今后也能为航天事业作出贡献。32.3%的受访青少年有一些兴趣和好奇心。仅1.9%的受访青少年没有兴趣。

安徽芜湖某中学班主任鲁玉琳，近期打算带学生参观航天相关的展览，向他们科普航天相关知识，争取在学生心中树立起一个远大的目标。

科研工作者王俊杰一直期待，他工作研究的领域能够帮助或应用到航空航天，“也算满足我小小的心愿吧”。这个周末，王俊杰准备和朋友去参观航天相关博物馆和展览，直接去现场感受我国载人航天的历史时刻。

山东某高校大四学生胡慕辰，一直在通过网络关注中国航天的最新动向，时刻为中国航天加油。“B站科普区有些up主（指在视频网站、论坛上传视频音频文件的人——编者注）做的解说很不错，有机会我要去恶补一下新知识”。

调查中，98.3%的受访青少年都会关注航天事业。具体说来，62.5%的受访青少年会参观相关展览，60.1%的受访青少年会听相关课程、讲座。其他还包括购买相关科普书籍（56.8%）和周边产品（25.8%）等。还有35.0%的受访青少年会为从事相关航天科学研究作准备。

调查中，58.4%的受访青少年表示逐梦问天的航天事业十分具有魅力。

胡慕辰一直记得小时候在书本上看到杨利伟，这是他第一次看到航天员，“那时就感觉他非常帅气，非常钦佩他可以去太空成为第一个中国太空人”。

看到航天员在太空中进行教学，向地面上的学生演示一些简单的物理现象，辽宁本溪某小学教师何书影感到非常羡慕，“我自己也是教书的，要是有一天也能够在太空教学，就太有意思了”。

李辉小时候在书店看到一本漫画，讲的是一群少年航天员为了获得前往国际空间站的名额，在航天中心展开了严酷训练与激烈竞争。他看得热血沸腾，非常羡慕漫画中的主角。后来从书上知道了我国的杨利伟，看新闻知道了费俊龙、聂海胜等航天员，才觉得，英雄原来就在我们身边。

56.8%受访青少年想以后投身航天事业

鲁玉琳最近时常想起梁守槃先生，他是中国航天事业奠基人之一。听说他年轻时获得了美国麻省理工的硕士学位，本可以在美国继续深造，但他选择放弃了舒适、优越的学习工作环境，回到当时一穷二白的祖国。

胡慕辰非常敬佩杨利伟。他说，我国2003年发射载人航天飞船，是第一次尝试，杨利伟凭借自身超人的素质和勇气，完成了这一任务，值得我们学习。

何书影很敬佩两位女航天员，刘洋和王亚平。她们作为女性，能克服那么多艰苦的训练成功上天。“这才是真正的独立女性，也让我们为之骄傲，想要成为她们那样优秀的人”。

王俊杰印象深刻的还有刘旺，2012年他出色地完成了我国首次手控交会对接任务。本来按照工程设计要求，两个航天器在对接时的姿态角偏差在4到5度就可以了，但在训练时他却坚持按0.2度的偏差严格要求自己。他在进行了1500多次手控交会对接训练后，成功率保持在100%。“这种严于律己、求真求实的精神真的令人钦佩”。

调查中，39.2%的受访青少年表示航天人的事迹具有激励意义。

作为计算机科学与技术专业的学生，胡慕辰感觉，航天科学离不开计算机相关知识，很愿意为祖国的航天事业贡献自己的力量。“如果真能为航天事业作出贡献，我会感到无比荣幸”。

王俊杰现在所做的研究，就是和航空航天息息相关。“航空航天的魅力在于探索未知的事物，你永远不知道前面的东西是什么，发现未知的喜悦是常人难以想象的”。

调查中，47.2%的受访青少年表示，长大想当航天员；56.8%的受访青少年想以后投身航天事业。

之所以对航天事业感兴趣，74.0%的受访青少年是出于对未知宇宙的好奇；67.5%的受访青少年表示能够提升国家实力；54.1%的受访青少年表示，是因为可以造福祖国人民。

中青报·中青网记者 黄冲 实习生 陈文琪

(责编：郝孟佳、温璐)