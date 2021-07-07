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严禁炒作学区房

北京西城：不得以学区房为卖点发布房源

2021年07月07日08:26 | 来源：北京青年报
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原标题：北京西城：不得以学区房为卖点发布房源

　　据北京市西城区房屋管理局官方微信号消息，西城区房管局近日组织辖区内链家、我爱我家等主要房地产经纪机构召开工作会，就房地产经纪机构积极配合教改政策落地提出工作要求。会议介绍了西城区教改政策，并再次强调了严禁炒作学区房的工作要求，要求各机构加强房源发布管理，不得以学区房为卖点发布房源；规范业务承接管理，不接受价格明显高于市场价格的委托。

　　为确保西城区教改政策平稳执行，7月4日上午，区房管局组织辖区内链家、我爱我家、21世纪不动产、麦田、中原等主要房地产经纪机构召开工作会，就房地产经纪机构积极配合教改政策落地提出工作要求。

　　会议介绍了西城区教改政策，并再次强调了严禁炒作学区房的工作要求，要求各机构加强房源发布管理，不得以学区房为卖点发布房源；规范业务承接管理，不接受价格明显高于市场价格的委托；强化从业人员管理与培训，及时组织学习，严格落实相关规定，不得参与炒作学区房的任何活动。随后，参会公司分别介绍了各自“严禁炒作学区房”的相关工作情况。

　　房管局强调：一是要提高政治站位。禁止炒作学区房是落实房地产调控的重要举措，各机构应清晰认识房地产过热给经济发展带来的严重危害，要坚定贯彻落实党中央、国务院决策部署，严格落实“房住不炒”。二是要认真抓好落实。西城区严禁炒作学区房，各机构要建立制度，采取措施，强化内部管理，及时将政策精神传达到每一位从业人员，认真落实每一项规定。三是要强化红线意识和底线意识。坚决落实主体责任，认真贯彻落实党中央大政方针和决策部署，对于落实不到位、不全面的企业和个人，行业管理部门将依法处理。

　　下一步，区房管局将继续发挥行业主管部门职能，严格管理房地产经纪机构，坚决杜绝炒作学区房现象，并将依据相关部门的处理结果和移转线索，对相关机构及人员进行严肃处理。文/本报记者 朱开云

(责编：郝孟佳、温璐)

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