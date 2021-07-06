人民网北京7月6日电 日前，高校社科界庆祝中国共产党成立100周年系列座谈会——北京师范大学专场顺利召开。

教育部社科司副司长谭方正指出，中国共产党的百年奋斗史，也是一部教育改革发展史、教育理论探索史、教育报国为民史。百年来中国教育事业取得举世瞩目成就，在于中国教育具有鲜明的政治性，始终沐浴着党的阳光，置于优先发展的战略地位；在于中国教育具有伟大的人民性，始终扎根在人民沃土，与人民的美好生活需要紧密相连；在于中国教育具有强烈的时代性，始终呼吸着创新空气，与时俱进推进改革开放。

谭方正表示，要进一步加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，加强教师队伍建设、教育智库建设和教育治理体系建设，加快构建中国特色教育学学科体系、学术体系、话语体系，积极参与全球教育治理。

北京师范大学党委书记程建平谈到，回首百年发展历程，中国教育事业发展形成了自身的鲜明特色，始终坚持党对教育事业的全面领导，坚定不移地走好中国特色社会主义教育发展道路；始终致力服务人民和依靠人民，为人民办教育、为人民培养人才，依靠人民发展教育；始终坚持追求促进社会发展，推动中国社会全面进步，实现现代化；始终坚持以促进人的全面发展为使命；始终坚持以管理体制改革促进发展，奠定教育事业可持续发展的制度基础；始终坚持以思想政治教育凝聚发展合力。程建平表示，北京师范大学是一所“红色师范”，同中国共产党血肉相连，作为师范教育的排头兵和领头雁，有责任做好中国共产党领导下的中国教育史的研究和阐释工作。

会上，北京师范大学资深教授、中国教育学会名誉会长顾明远，教育部高等学校社会科学研究中心主任王炳林，国防大学军建政工教研部原副主任运新宇，北京师范大学学术委员会主任、教材研究院院长、北京外国语大学原党委书记韩震，浙江大学原党委副书记兼纪委书记、中国西部发展研究院院长周谷平，北京大学历史系主任王奇生，天津市教育科学研究院副院长李剑萍，首都师范大学副校长杨志成等专家围绕主题结合各自研究分别进行精彩的主旨发言。北京师范大学教育学部部长朱旭东汇报了“中国共产党百年教育史”重大项目研究进展。

据悉，北京师范大学专场座谈会以“百年历程 百年教育”为主题，是教育部社科司指导的十三场高校社科界庆祝中国共产党成立100周年系列座谈会中唯一以教育为主题的会议，研讨中国共产党百年领导教育事业发展的成就和经验，为党的百年华诞献礼。

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