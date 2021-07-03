新华社北京7月3日电 题：逐步实现义务教育资源均等化——三部门发文为义务教育“补短板”

新华社记者余俊杰、胡浩

记者3日从教育部了解到，教育部、国家发展改革委、财政部近日发布《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》，要求持续改善学校基本办学条件，提高义务教育教学水平和质量，突出加强农村义务教育薄弱环节这个事关全局的重点，逐步实现义务教育资源均等化。

近年来，我国着力提升农村薄弱学校办学水平，全面提高义务教育质量，促进教育公平。截至2019年底，全国有2767个县（市、区）通过了义务教育基本均衡发展督导评估认定，占比达95.32%。

但是，义务教育发展不平衡不充分的矛盾依然存在，教育资源均等化的步伐还有待加快。

意见指出，要围绕义务教育学校办学条件薄弱环节和人民群众关切的突出问题，根据人口流动变化趋势提前研判学位供需变化，坚持城乡并重，科学合理规划学校布局。

——乡村方面，要持续改善农村基本办学条件。各地要以农村义务教育学校薄弱环节为重点，结合乡村振兴战略，切实加强未达标学校建设。因地制宜加强农村学校教室、宿舍、食堂等设施建设，配齐洗浴、饮水等学生生活必需的设施设备，推动清洁取暖进校园和卫生厕所改造。

同时，改善学校寄宿条件，重点满足偏远地区学生和留守儿童的寄宿需求，根据需要建设心理咨询室、图书室等功能教室，打造乡村温馨校园。继续改善规划保留的乡村小规模学校办学条件，支持乡村学校因地制宜开好音体美等课程，保障教育教学需要。做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，完善教育配套设施，保障适龄儿童少年义务教育就近入学。

——城镇方面，要有序扩大城镇学位供给。各地要统筹兼顾城镇化进程和支持规范民办教育发展要求，完善区域内学龄人口动态监测机制，科学规划学校布局，引导学生合理流动。

要优化完善区域内义务教育基本办学条件标准，新建、改扩建必要的义务教育学校，满足城镇学生入学需求，避免产生新的大班额现象。鼓励各地建设九年一贯制学校。在拓展办学空间有困难的中心城区，积极探索校舍综合利用模式，提高学校空间利用效率。

意见设定目标，2021至2025年，城镇学校学位供给满足学生入学需求，全国义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。

此外，意见鼓励利用信息技术稳步提升学校办学能力。要求各地全面总结新冠肺炎疫情期间在线教学经验，改善网络设施，推动信息技术与教育教学深度融合。

值得一提的是，意见要求依法加强义务教育教师收入保障，确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。多渠道解决好教师基本住房，建设必要的边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍。加大在职培训、学历教育力度，提高义务教育教师素质。职称评定等要向中西部农村教师倾斜。

保基本、补短板、促公平、提质量。统计数据显示，用于义务教育的国家财政性教育经费2019年超过2万亿元。国家财政性教育经费的使用，始终坚持进一步向薄弱环节和贫困地区倾斜，持续支持地方优化义务教育资源配置，缩小城乡、区域间差距，推进教育领域基本公共服务均等化。

根据意见，“十四五”期间，中央财政继续安排义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，重点支持中西部和东部部分困难地区义务教育发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)