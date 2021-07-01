原标题：延庆区赓续红色基因助力冰雪教育

延庆区是2022年北京冬奥会三大赛区之一，冰雪教育是延庆区的特色教育。今年，是中国共产党建党100周年，站在时代的潮头，延庆区委教工委、区教委着力做好青少年学习党史的引导，并让学生在赓续红色基因践行红色传统的过程中，与服务冬奥结合，包括培养冬奥志愿者，组织冬奥小记者团。在延庆，一首“冰与火之歌”正在唱响！

党员干部带头

党史学习教育全覆盖

从开展党史学习教育开始，延庆区教工委便制定了具有延庆教育系统特色的实施方案，组织召开教育系统党史学习教育动员大会，各中小学通过多种形式开展本校动员会，统一思想，凝聚共识。

党员干部在学习党史中，起到了先锋带头的作用。延庆区委教工委组织了书记带头讲专题党课、每名党员讲授微党课活动。大榆树中学书记以“中国翻天覆地的历史密码——中国共产党”为题面向全体教职讲党课，刘斌堡小学年轻党员通过微党课讲述优秀党员的事迹，康庄幼儿园利用主题党日讲党史故事“中国共产党党旗的由来”。

全体教职工和高中学生8000余人还参加了“首都百万师生同上一堂党史课”网络公开课，形成每周1次的固定学习机制。

抓实青少年党史教育

践行红色传统助力冰雪教育

青少年是祖国的未来，是党史教育最核心的传承者。如何让青少年更好地学习党史，延庆采取了“四起来”策略，既“学起来、唱起来、讲起来、做起来”。这四大板块，很好地将学党史与践行红色传统进行了串联。

在“学起来”中，延庆区中小学抓好课堂主阵地，党史教育与学科进行了深度融合。把历史、思政课堂作为党史学习的平台，构建课程落实体系，每学期开设3-5课时党史专题单元教学，夯实青少年党史基础。

此外，延庆区还构筑了丰富的主渠道，让各种主题活动走进校园。其中，延庆区将“穿越时空的对话”中评选的90件区级优秀书信、近50件音频和视频作品汇编成册；组织全区2.8万名中小学生参加“网上重走长征路”知识竞赛，并组建区级中学组竞赛团队参加全市比赛；组织17所初中学校近2000名学生，走进军事博物馆开展2021年“六个一”实践活动。

红色基地是学习党史的天然平台，延庆区委教工委在清明节这一节点，组织全区42所中小学，到区内22处烈士纪念设施，开展祭扫、献花、宣誓活动，通过清明诗会、征文比赛、演讲比赛等活动，进行“学习百年党史，缅怀革命先烈”教育。2万余名学生还通过网络瞻仰烈士陵园，为英烈祭奠献花留言、寄语缅怀等方式，参加“守护·2021 清明祭英烈”网上祭扫活动，参与率达到100%。

全区中小学校参加百万师生网络歌咏比赛活动，评选10个区级优秀作品。开展“歌唱祖国、歌唱党”合唱比赛，43个校级合唱团、6个班级合唱队大展风采，将对党的热爱“唱出来”。

弘扬红色精神，离不开宣讲。延庆区委教工委分步推进“两会三课四讲”机制，即让党史宣讲会、班（团）队会“燃起来”；让党员教师的微党课、公开课、评优课“火起来”；让国旗下讲、课前3分钟讲、读书演讲、主题活动讲“动起来”，通过讲“四史”知识、历史上的今天、党史故事，让学生在党史学习教育中崇德、明理、增信。

为了更好地助力冬奥，将党史学习教育与延庆的冰雪教育结合，在践行红色传统“做起来”的环节，20名“延庆红通社冬奥小记者”走进冬奥比赛场馆进行采访学习。同时，为了传承“独立自主、自力更生”的革命精神，延庆区为10个中小学劳动教育基地授牌，1000余名中小学生，参加整地、播种等劳动活动，让学生在党史学习中力行。

接下来，延庆区还将继续开展“穿越时空的对话”、“祝党生日快乐”献祝福活动，“我宣誓”纪念建党100周年主题诗诵会等活动。

学党史践初心

办实事解决教育热点难点

学党史践行初心，落脚点仍是为群众解决揪心事、烦心事。党史学习教育以来，延庆区教育两委积极推进“每月一题”问题解决。

关于校外教育培训机构规范管理问题，全区学科类校外培训机构共42所，其中已审批16所，未审批26所。延庆区教委成立工作专班，对恢复线下培训评估检查，目前已批准恢复线下课程的2所，审批开展线上培训的共有2所。同时，委托工商银行建立培训机构“教培云”资金监管平台，16家学科类培训机构全部上线。

关于普惠幼儿园入园问题，延庆区教育两委加大公办园占比，加快公办幼儿园建设。目前在建两所幼儿园，第九幼儿园主题结构施工已完成，正在进行二次结构施工；第八幼儿园条形基础、基础回填土施工完成三分之一，正在进行柱筋绑扎及柱模板支设工作。

基层党组织也积极开展实践活动。延庆三幼启动党员早教志愿服务项目，组织12名党员志愿团队走进川北东社区，为2—3岁幼儿家长提供科学、规范、形式多样的家教指导服务。延庆四中开展雷锋月系列活动，40名学生参加走河志愿服务清理妫水河畔垃圾、10名团员进社区开展垃圾分类，全体学生与家长一起清洁所居住单元楼梯扶手。

接下来，延庆区将聚焦“七有”“五性”需求，深化未诉先办，切实解决群众的操心事、烦心事、揪心事。继续推进四幼分园、第三小学、世园小学、下屯学校新建改扩建，扩大学位供给，满足入学需求。在义务教育入学方面，实现北京国际奥林匹克学院、北京八一试验学校、海淀国际外国语学校开工建设，加大开放办学力度。在职业教育的发展上，将推进延庆一职新校区建设，探索职业教育改革转型。

延庆区，正在探索一条将延庆特色与践行党史学习成果的道路，用办人民满意教育，办有地域特色教育为目标，砥砺前行未来可期。（文/韩合心 摄影/王有忠）

(责编：温璐、熊旭)