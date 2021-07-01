原标题：北京教育综合服务中心贴心服务首都师生

在细节中提升职称评审工作服务水平

如何从百年党史汲取智慧力量，并将百年党史精神落到工作实际，且服务到更多的群众、师生，是北京教育综合服务中心在工作实践中最为关注的事情。

为贯彻落实中央党史学习教育领导小组《“我为群众办实事”实践活动工作方案》和北京市委党史学习教育领导小组《关于在全市开展“我为群众办实事”实践活动实施方案》部署要求，北京教育综合服务中心立足本职为民服务、为师生服务，从职称评审、政务服务、学生资助等主责主业出发，采用部门业务内部交流研讨、重点单位走访调研等形式，主动适应新形势、新要求，积极回应人民群众教育期待，积极配合新时代教师队伍建设和职称评审评价改革需要，落实立德树人根本任务，构建更加科学高效的治理体系，以更高标准、更优服务、更高质量支撑首都教育现代化水平全面提升。

落实“我为群众办实事”

聚焦提升师生满意度

围绕“我为群众办实事”重点任务，北京教育综合服务中心组织各部门立足本部门职能职责，全面梳理部门业务所涉及的制度体系、流程体系、数据体系与监督体系，通过业务学习促管理水平提升，通过交流、研讨和深入落实促任务高效完成，通过强化内部管理促工作作风改进，提升中心各部门以及中心整体工作效能。

部门业务交流活动期间，北京教育综合服务中心每周安排一个部门，由部门负责人作部门工作报告，中心领导及中层干部、各部门员工代表参加，通过听取报告、互动交流等方式，就具体业务进行系统梳理，既回顾已有发展基础，又研判形势任务；既研究工作思路或方案建议，又坚持问题导向办实事解难题。

据了解，整个活动期间，共开展资助育人、资助管理、职称评审、人事管理、财务审计、政务服务、“接诉即办”等专题业务学习研讨7次，聚焦提升群众师生满意度，提升便民服务效率，提升人民群众获得感等方面。

在4月中职职称评审组织实施过程中，北京教育综合服务中心不仅延长受理时间，做到办事人不走不下班；还在答辩环节充分考虑答辩人居住地远近，优化答辩时间，方便其到场备考；此外，在答辩现场，还细化岗位分工，规范工作程序，提升服务水平，让评委和参评人感到舒心暖心，满意度达到100%。

同样，在高级中学教师资格认定、中等职业学校教师资格认定、中等职业学校实习指导教师资格认定方面，北京教育综合服务中心驻市教委政务服务窗口团队已落实全程网办，使办事群众可以一次都不用跑就可办理认定；高等学校教师资格认定实现以高校为单位团体办理。

走访一线了解实情

提升教育服务价值

按照《关于在北京教育系统开展“我为群众办实事”实践活动实施方案》中“坚持脚步为亲”的重点环节要求，今年5月至6月，由北京教育综合服务中心书记冯伟、副主任张梅带队，学生资助管理科、综合办公室、职称评审与学位信息管理科负责人及相关工作负责人参加，深入北京理工大学、北京化工大学，聚焦“十四五”时期北京市学生资助事业发展规划，聚焦落实立德树人根本任务，努力推动学生资助向内涵式发展转变，促进家庭经济困难学生成长成才开展系列调研。

调研过程中，通过实地走访、集体座谈，北京教育综合服务中心重点就国家奖学金、励志奖学金评审条件和标准、精准认定经验和做法、资助育人经验及成效、资助机构队伍和信息化建设等情况进行交流研讨，同时也就“接诉即办”、政务服务等中心其他相关业务与调研学校进行了沟通。

“我们将部门业务交流和走访调研相结合，以提升教育服务价值、助力学生幸福成长为工作目标，强化了对中心事业发展面临的形势与任务的认识，理清了下一步发展思路。”冯伟介绍说，未来我们将加快提升“制度、流程、数据、监督”四个体系建设，提升管理的规范性和精细化程度，提升服务保障的能力和水平。

未来，北京教育综合服务中心将积极推动信息技术与管理服务的全面深度融合，构建更加科学高效的治理体系，不断推进教育政务服务、职称评审与学位信息管理、学生资助治理体系和治理能力现代化。

冯伟表示，实践活动也必将激励党员干部围绕抓好立德树人根本任务，以首善标准建设高质量教育体系，为办好人民满意的首都教育提供优质高效的支撑和保障，确保北京教育综合服务中心“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

形成矩阵式宣传格局

传播民生政策“好声音”

为了让更多师生快捷便利地了解北京市学生资助等方面的惠民政策，北京教育综合服务中心通过矩阵式传播平台，将更多政策“好声音”传播给民众。

自2020年8月起，北京教育综合服务中心通过纸媒、主流网站、新媒体客户端、微信公众号、北京学生资助专刊等全力打造全媒体宣传平台，宣传形式包括文字、长图、短视频等，宣传渠道包括北京晚报、北京青年报、现代教育报等传统都市报、行业报版面及中国教育新闻网等权威网站，北京日报客户端、北京日报微博、学习强国、北青传媒抖音号等新媒体发布服务信息、活动短视频。最终，形成了报、网、客户端、短视频、直播等五位一体的矩阵式传播格局。

尤其值得一提的是，北京教育综合服务中心在2020年还举办了北京市学生资助评选活动颁奖典礼，将受资助的励志学生的感人故事传播给更多人。通过五位一体传播，让老百姓了解到党和国家对经济困难群体的关心，帮助更多家庭经济困难的学生享有公平而有质量的教育，也激励广大学生资助工作者更好地践行党的初心使命、根本宗旨。（文/单伟娜）

(责编：温璐、熊旭)