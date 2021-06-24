人民网北京6月24日电 近日，北京航空航天大学举行本科生毕业典礼暨学位授予仪式，校长徐惠彬院士对3800余名2021届本科毕业生送上寄语。

徐惠彬表示，当前，党史学习教育在学校深入开展，北航人始终坚守空天报国精神底色，希望同学们认真学习党史国史校史，传承红色基因，把爱国情、强国志、报国行自觉融入实现伟大梦想的奋斗之中，坚持做到爱国力行，不负青春。

北京航空航天大学校长徐惠彬在毕业典礼上发表讲话（学校供图）

徐惠彬校长在题为《爱国力行 不负青春》的演讲节选如下——

过去四年很难忘。回首四年，带给我们最大的感受，就是祖国的日益强盛，以及对党和国家的信任与信赖。你们入学的那一年，正值党的十九大胜利召开，从容擘划未来30年的发展蓝图；纪念改革开放四十周年，隆重庆祝新中国成立70周年，我们的道路越走越宽广；打赢脱贫攻坚战，我们乘势而上，开启民族复兴事业新篇章。历史发展总是跌宕起伏，2020年突如其来的新冠肺炎疫情，让“世界再也回不到从前”。经历这四年，我们此刻都更深刻体会到家与国的命运与共，时代发展和个人成长的休戚相关。

过去四年很精彩。有人说：“如果奇迹有颜色，那一定是中国红！”面对疫情冲击，我们顶住压力，率先控制疫情并复工复产，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。面对摩擦打压，我们坚持自立自强，中国制造、中国创造捷报频传。C919大型客机飞上蓝天，“北斗”完成全球组网，长征五号遥三运载火箭成功发射，嫦娥四号实现人类历史上第一次登陆月球背面；“天问一号”着陆器和“祝融号”火星车登陆火星，开启中国第一次火星探测任务；“神舟十二号”顺利升空，中国空间站入驻首批航天员。从2017年至今中国已完成140次航天发射，让我们与世界顶尖航天强国比肩并跑......这些重大成果，很多都凝聚着北航智慧和贡献。在建设航空强国、航天强国、科技强国的征程中，祖国需要什么，北航人就干什么。

过去四年很充实。“顶尖工科、一流理科、精品文科、优势医工”的学科建设蓝图确立，学校“双一流”建设行稳致远。人才培养“四强”模式初步构建，落实立德树人根本任务，人才培养深化改革步稳蹄疾。两校区“双核”发展加速推进，交通、空环等7个学院进驻沙航，办学条件有质的飞越。学院路校区北区学生社区建成启用，第一馆、五号楼拔地而起，三号楼、11公寓“旧貌换新颜”，沙河校区主楼喷泉已成为观景打卡新地标，同学们的学习科研生活环境焕然一新。当然，尽管学校已经做了很多工作，但还有不如人意的地方。但请你们相信，学校会更加努力，把我们校园建设得越来越好。

过去四年很忙碌。你们中80%是北航学院“大类培养”、“书院制”育人的首届学生，见证并亲历了学校建校以来最大规模的人才培养改革；你们中800余人作为骨干参与新中国成立70周年庆祝活动，以青春之名唱响“春天的故事”；你们在抗疫之战中心怀大爱、挺身而出，560余人参与疫情防控和志愿服务，展现了北航青年一代的责任担当；你们勇立创新创业时代潮头，在校园里做总师，成功研制“冯如三号”系列无人机创造世界纪录；你们奉献爱心传递温情，总志愿时长达28万余小时。还有一位同学值得特别点赞，他就是高等理工学院2017级汪喻坤同学，他捐献骨髓干细胞，用爱点亮生命之光，这是我校三年来第4位捐献造血干细胞的同学，他们用自己的行动完成了一场爱心接力赛。

同学们，放眼当下我们正面临百年未有之大变局，新冠肺炎疫情、科技创新等都在深刻塑造世界新格局。面对充满不确定性的世界，回望走过的来时路，我们得到的一个启示是：任凭乱云飞渡，关键是要做好自己。世界越是变化，越要头脑清醒，只要保持从容的坚守，立定脚跟，我们就能锚定未来的前行路。

同学们，今年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也恰逢建党百年，当前正值党史学习教育深入开展。北航人始终坚守空天报国精神底色，希望你们认真学习党史国史校史，传承红色基因，把爱国情、强国志、报国行自觉融入实现伟大梦想的奋斗之中，坚持做到爱国力行，不负青春。临别之际，作为你们的校长、老师和朋友，我有三个词与大家分享。

一要立志。就是要立大志、立长志。树立为祖国为人民永久奋斗、赤诚奉献的坚定理想。我们也常说：“做正确的事比正确地做事更重要”。在这里，对同学们来说，“正确的事”就是更有时代价值和社会价值的大事。身处大有可为的“两个百年”奋斗目标历史交汇期，希望同学们能够志存高远，“矢志追求更有高度、更有境界、更有品位的人生”。

二要坚持。就是要有恒心、有毅力。奋斗只有进行时没有完成时，不断的积累一定能刻下最深的印记。今天发言的李东学长，近20年时间专注于“长征五号”的设计研制，以数十年如一日的坚持造就了大国重器，他曾说：“我这一生就只干了这一件事情”。九层之台，起于累土，希望同学们能够持之以恒，一旦认准了目标，就要甘于坐“冷板凳”，在坚持不懈的奋斗中不断开拓人生新境界。

三要自信。就是要有底气、不畏惧。“天下无难能不可为之事，而有能为必可成之人。”自信不是实现成功的唯一因素，但一定是关键变量。希望同学们始终保持“舍我其谁”的气概和“非我莫属”的魄力，正确看待自己的优势和不足，不断发现自我、丰富自我、超越自我。我相信以在座同学为代表的北航人，一定能够走出更多引领未来发展的栋梁之才。

同学们，爱国力行，不负青春，希望你们以立志、坚持、自信为信条，在波澜壮阔的新时代中不惧风雨、展翅翱翔！

(责编：李依环、秦华)