原标题：把青春华章写在祖国大地上丨《岳辩越明》：思政课“活起来”，才能“火起来”

中国青年网北京6月21日电(见习记者 安俐)“看完这个视频，酣畅淋漓!我对中国道路有了新的认知和理解。”“岳老师幽默风趣而不失冷峻的眼眸，扯掉了一些西方国家的遮羞布!”……网络时评栏目《岳辩越明》的评论区内，这样的留言被网友们顶上热评。一堂堂思政课，在山东理工大学教师岳松风趣幽默又不失严谨的讲解下，成了广受学生们喜爱的“网红课”，不少学生留言说这些有趣有料的视频，让思政课“活起来”，更“火起来”。

《岳辩越明》系团中央青微工作室和中国青年报社·中青视讯联合出品、教师岳松主讲的网络时评栏目。节目以短视频为主要载体，从国际、国内时事出发，用年轻化的语言引导广大青少年树立正确三观、凝聚奋进力量。节目在共青团中央B站号首发，团中央微博、微信，中国青年报网络端等平台协同上线。栏目立足社会热点，用好各类“大思政课”教学资源场景，努力让有意义的内容有意思，不断增强青少年思想价值引导工作的亲和力、感染力，务求针对性和实效性，为国家培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人的总目标贡献力量。

《岳辩越明》栏目海报。资料图

牢记主线 加强青年思想政治引领

谈及创办《岳辩越明》栏目的初衷，中青视讯内容运营部副总监、《岳辩越明》总导演田雨表示：“我们希望以广大青少年喜闻乐见的方式，引导他们听党话、跟党走，为培养好社会主义建设者和接班人贡献力量。”

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，习近平总书记指出，“办好思政课，要放在世界百年未有之大变局、党和国家事业发展全局中来看待，要从坚持和发展中国特色社会主义、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的高度来对待。”“要从维护国家意识形态安全、培养社会主义建设者和接班人的高度来抓好。”引导青少年树立远大理想、树立和践行社会主义核心价值观，动员广大青少年为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而勤奋学习、努力工作，是共青团工作的重要内容。总书记强调，“做好共青团工作，必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务。”“要加强对青年政治引领，党旗所指就是团旗所向。”

在《岳辩越明》节目中，《华为芯片被“断供”之后……》《如何才能“年薪百万”?首先……》《印度，为何如此“难懂”?》《听说中国搞的是“战狼外交”?》……这些一看到标题就让人忍不住想点击观看的内容，比比皆是，一些视频弹幕数量高达3000多条。“有人说我们外交部‘火气大’，搞的是‘战狼外交’，但‘大国风范’不等于‘绥靖不管’，怀菩萨心肠，也要有霹雳手段。我们的‘斗争’谋的不是私利，而是公义和公理。不是发言人爱‘开火’，而是他们需要在自己的‘阵地’履行职责、保家卫国。”关注青年最关注的事件，聊青年最热议的观点，节目中犀利的阐述常让人拍案叫绝。

“《岳辩越明》作为由团中央青微工作室出品、中青视讯承制，具有思想价值观输出属性的时评栏目，背负着加强对青少年思想政治引领的责任，不同于以往传统的教育引导方式，我们希望通过青少年更容易接受的方式，来达到比较好的教育和引导的效果。”田雨说。

把握青年特点 打造“爆款”思政课

田雨观察，一段时间以来，一大批各领域专家、学者、教师等有知识、有态度、有口才的专业人士，结合时事热点制作短视频，阐述观点讲授知识，深受青少年的喜欢，这种思想输出模式不仅影响力大，还具有周期短、成本低、转化快等特点。

2019年，团中央发起了“青年讲师团”，凝聚了一大批正能量、有思想、能演讲的青年人才，其中就有山东理工大学马克思主义学院教师岳松。“我们以岳松老师为试点，推出《岳辩越明》栏目，结合时事热点、舆论焦点展开评论，以轻松幽默的语言分析评论社会热点话题和事件，引申阐释党的创新理论和政策主张。青年人有很多喜闻乐见的‘网络梗’，这些‘梗’的背后，其实是有很多的逻辑和道理的，‘梗’可以组成段子，我们就是用段子讲故事，用故事引申出想讲的道理。这种表达形式更新颖，更灵活，更接地气。”田雨说。

从内容到形式 栏目升级不停步

将“党言党语”融合成“青言青语”，甚至转变成“网言网语”的方式，产生了奇妙的“化学反应”。如今，《岳辩越明》栏目成为了当之无愧的“流量担当”，每期节目，学生们热情的弹幕此起彼伏。

对于节目内容，田雨做了更进一步的思考。“未来，选题会更多元。以往的选题都是基于网上的一些热点话题，岳老师有了自己的想法后进行录制的。今后，栏目形成了一定的品牌影响力，我们可以结合弹幕、留言区里大家普遍反馈的感兴趣的话题，来定制选题。这样可以让这个栏目内容更接地气、更有热度、更有温度，以期获得更多的关注度。”

栏目团队相信，真正好的观点类视频，一定要提升学生的参与度，变“输入式”为“互动式”，变“要我学”为“我要学”，才能激发大家的学习兴趣，进而让观点类视频成为思政课教学创新的载体之一。“每一期节目就像一个人讲的课堂，这和师生互动的课堂差别很大。未来的节目设计和制作过程中，我们会尽量多制造一些互动交流点。有了这些点之后，我们可以结合观众的需要，进行有针对性的调整，更好地服务受众。”田雨说。

从节目内容到传播渠道，《岳辩越明》的改版升级之路不停步。田雨说：“未来，我们会把单期节目中的一些亮点，做成更容易传播的、几十秒的短视频产品。我们也可能拍摄现场花絮，拍摄答观众问的环节，拍摄主创团队思想碰撞的过程。这样长短互相搭配，热度和深度相互补充，能让栏目的样式更丰富。”

(责编：袁勃、牛镛)