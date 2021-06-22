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上海开展法治教育“百校百讲”活动

2021年06月22日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海6月21日电  （记者巨云鹏）为进一步加强青少年学生法治教育，提高青少年法治素养，近日，上海市高级人民法院与上海市教委共同主办了“百校百讲献给党——上海法院青少年法治讲师团进校园活动”。

　　上海高院在全市范围内选聘40名法官、法官助理担任讲师团讲师，前往全市100所中小学、职业学校和专门学校，围绕未成年人权益保护、未成年人违法犯罪预防等主题开展法治宣讲，自4月起至今已授课超过110场，活动将持续到7月。

　　据介绍，活动后续还将向社会发布优秀课程视频，并由上海市教育部门纳入全市中小学学生暑期工作，组织中小学生线上线下进行观看，扩大活动的辐射力、影响力。近年来，上海高院与上海市教育部门在青少年法治宣传方面进行了长期有效合作，在全市范围内先后设立上海市青少年法治教育活动基地、开展“小法官网上行”活动等，在防控青少年违法犯罪、提高青少年权益保护意识和能力、促进青少年健康成长方面起到了积极作用。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月22日 07 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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