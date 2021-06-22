本报沈阳6月21日电 （记者辛阳）记者日前从辽宁省教育厅获悉：辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区（以下简称三省一区）教育厅联合印发文件，推进普通高等学校开放办学，在学生联合培养、教师互聘、协同创新、国际交流等方面加强合作，实现优质教育资源共建共享，构建三省一区高等教育高质量发展新格局。

在加强学生联合培养方面，三省一区高校将面向经济社会发展需求，进一步优化学科专业结构，打造具有地域特色的交叉学科。协同开发精品课程、案例、教材等教学资源，实现优质教学资源共享。开展本科生、研究生联合培养，以及学科专业和创新创业竞赛活动。推进高校学分制改革，完善校际学分认定和转换制度，30万名大学生可跨省跨校修读1000门精品课程。

三省一区将开展教师互聘交流活动。通过省际、校际教师互聘、干部挂职、跨校组织创新团队等方式，实现500名高水平教师省际校际互聘交流，解决高校人才结构性短缺问题。在学科专业建设、深化教学改革、加强创新创业教育、开展教师培训、青年教师专业成长和学生毕业实习指导等方面加强合作，提升区域高校教师队伍建设整体水平。

《 人民日报 》（ 2021年06月22日 07 版）

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