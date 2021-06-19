6月18日下午，由中央网信办、教育部、共青团中央、北京大学联合主办的“把青春华章写在祖国大地上”网络主题宣传和互动引导活动在北京大学启动。活动启动仪式以“点亮理想之灯”“笃立鸿鹄之志”“激扬青春梦想”3个篇章依次展开。在现场和网上观看启动仪式的青年学生纷纷表示，要领悟中国精神、彰显中国自信，扣好人生“第一粒扣子”。

据介绍，“把青春华章写在祖国大地上”网络主题宣传和互动引导活动将在“七一”建党百年、“十一”国庆节、毕业季、就业季等时间节点，结合党史学习教育和“四史”宣传教育推出新媒体作品，引导青年立大志、明大德、成大才、担大任。还将打造“云思政”网上宣传平台，推动更多的优质思政教育资源通过网络影响青年，激励青年把青春华章写在祖国大地上。

《 人民日报 》（ 2021年06月19日 04 版）

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