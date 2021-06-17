任彤彤

“亲爱的小朋友，你好！我是你的好朋友小雨姐姐，今天我给你讲一个故事……”在很多人的童年记忆里，有这样一个甜美、亲切的声音，讲述着一个个妙趣横生的故事。如春天的小雨，细腻如丝，润物无声，滋养着孩子们的心灵。

小雨姐姐本名孙怡，是北京广播电视台的少儿节目主持人、高级编辑、多项国际大奖及中国播音主持金话筒奖获得者，在广播里为小朋友们讲了1万多个故事，故事时长超过4万小时。今年6月，她即将从节目主持人的岗位上退休。

守护童话世界

上小学时，老师经常问大家长大以后想做什么，得到的回答大多是医生、老师或者科学家。10岁的小雨姐姐回答说：“我想像孙敬修爷爷那样，给小朋友讲故事！”或许当时的她没有想到，在广播里给小朋友讲故事真会成为她一生的事业和使命。

1993年，小雨姐姐怀揣着儿时的梦想，从教育部调到了北京电台，开始像孙敬修爷爷那样在广播里给小朋友们讲故事。她还创办了儿童栏目《爱星满天》。1995年10月，小雨姐姐代表小朋友们去探望冰心奶奶。冰心奶奶拉着小雨的手说：“小朋友们喜欢你，喜欢听故事，你要多给孩子们讲故事啊！”冰心奶奶的嘱托和期望让小雨姐姐更坚定了自己的初心，从那时起一直坚持给孩子们讲故事到现在。

点燃科学火苗

上中学时，小雨姐姐在一次讲座中听到了我国科普事业的先驱高士其的故事，还读了他创作的作品《细菌》，她对科学的兴趣一下子被点燃了，因此上大学时选择了生化专业。

在成为少儿节目主持人之后，科普也成为了她节目中的一部分，她希望成为点燃孩子们好奇心的人。她创作了很多科普童话故事，制作播出上千个《小问号》节目，在北京市残联的帮助下录制了50集《国家通用盲文微课堂》，并和科学家以及科普工作者到全国各地进行科普校园巡讲。2017年，小雨姐姐被中国科协等单位授予了“科普中国十大科学传播人物”称号。

讲述中国故事

小雨姐姐采制的《假如给我三天光明》《倾听自然》《我有一个梦想》等儿童节目的英文版已经在40多个国家播出。

小雨姐姐说自己很幸运，不仅实现了儿时的梦想，还有机会在联合国教科文组织世界大会、联合国气候变化大会、国际儿童读物联盟大会等国际会议上代表中国孩子发声。她曾连续三年在丹麦安徒生艺术节上演出《小雨姐姐快乐故事会》专场，用英语为外国小朋友讲述金波、白冰、曹文轩等中国作家的原创童话故事。

续写爱心传奇

小雨姐姐不仅在广播节目中讲中华美德故事、安徒生童话等中外经典故事，还常常走进中小学、幼儿园以及盲校、培智学校等特殊学校讲故事，传播科学知识，也会采访学生和老师。小雨姐姐曾说：“虽然我每天工作十几个小时，没有周六日休息的时间，经常东跑西颠采访孩子们，但我每天心里都很高兴，感觉一切的付出都是值得的。”

小雨姐姐第一次去红丝带学校采访时，给孩子们上了一堂课。10岁的女孩红梅听了小雨姐姐讲的发明家的故事，说长大了也要当科学家。在不懈的努力下，小雨姐姐为红丝带学校的几个孤儿找到了关爱他们的家庭。她说：“当看到小红梅依偎在新妈妈怀里撒娇，一声一声叫着妈妈，当她们一起吹生日蜡烛的时候，我的眼睛湿润了！我真心希望这些艾滋病儿童能有个美好的未来！”

回望走过的岁月，在故事爷爷孙敬修和科学家高士其的影响下，梦想和科学的种子逐渐在小雨姐姐的心里生根发芽。不知不觉中，她也成为了播撒爱心种子的人。近30年来，听故事的小朋友们陆续长大了，在各个岗位上发光发热，还在小雨姐姐的带动下参与到各种爱心活动中，继续播撒爱心种子，续写着更多动人的故事。

“亲爱的小朋友，你准备好了吗？故事开始啦！”小雨姐姐退休后，会继续给小朋友们讲故事。

(责编：温璐、秦华)