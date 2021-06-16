原标题：江西通报专升本作弊事件：151名违规考生成绩无效 涉案监考教师被刑拘

本报南昌6月15日电 今天，江西省教育厅在其官方微博发布通报称，经查，江西省2021年专升本考试统考科目考试期间，南昌理工学院和江西工程学院考点存在严重作弊现象。不存在考前泄题，此次考试有效。

江西省教育厅依据有关法律法规，取消江西工程学院、南昌理工学院两所考点学校下一年度专升本考试考点资格，取消江西工程学院当年及下一年度中小学教师资格考试（笔试）、全国计算机等级考试考点资格；停止江西工程学院下一年度专升本考试招生资格。对目前查实的江西工程学院考点151名违规考生作出当次考试各科成绩无效的处理，将考生违纪情况通报考生所在学校。同时，根据案件最终调查结果，启动问责程序，依法依规对上述两所考点学校及有关涉事人员从严从重处理。

有网友举报，6月5日，江西省举行2021年普通高校专升本考试开考不久，就有培训机构在微信群发布某公共基础科目的答案，在个别考场有学校教师将答案写在了厕所门板上，同一考场几乎所有人都去了趟厕所。

关于网上流传的“泄题”图片的情况，经查，考试前，江西润知林教育咨询有限公司（以下简称“润知林公司”）招生负责人许某与南昌理工学院监考教师罗某勾结，6月5日上午开考后10分钟，罗某利用监考之便，用手机偷拍试题发给许某，许某组织4名公司兼职人员做好答案，发给罗某和润知林公司景德镇合作方浮梁北嵬文化艺术有限公司（以下简称“北嵬公司”）负责人徐某浩，徐某浩又转给同公司负责人周某杰，后者将其发至“2020届润知林总群”（该群中有81名参加今年专升本考试的考生）。

经公安机关侦查，江西省教育考试院对这81名考生所在考场视频监控录像进行回放审看，同时进行答卷比对分析，未发现考场异常情况，未发现有抄袭网传“泄题”图片中答案的情况。另公安机关已发现罗某组织3名考生作弊的线索，正在进一步侦办中。

目前，公安机关已将南昌理工学院教师罗某、姜某、杨某雨、任某华、刘某道，润知林公司法人代表曹某路、负责人许某，北嵬公司负责人徐某浩、周某杰9人刑事拘留。

关于网上反映江西工程学院考点考试期间厕所门板上有答案的情况。经查，6月5日上午，专升本考试开考后，江西德诚教育发展有限公司（以下简称“德诚教育公司”）工作人员梁某指使考点学校江西工程学院监考教师张某沙、陈某（甲）在监考期间拍摄试题，并将做出的试题答案发给梁某。收到答案后，梁某立即转发给江西工程学院招生教师熊某华，熊某华将答案转发给招生教师占某民，占某民转发给招生教师冯某彬，冯某彬转发给江西工程学院大二学生陈某生（该生在德诚教育公司兼职，系冯某彬招生助理）。陈某生将答案抄写在江西工程学院考点BC栋三楼厕所第一个蹲位的门板上。

江西省教育考试院对江西工程学院考点视频监控录像进行回放审看，发现考试期间有多名考生进出考场的现象。经分析答卷，发现该考点151名考生试题答案与目前掌握的厕所门板上的答案一致，学科评卷专家认定为答案雷同，作违规处理。

目前，公安机关已将梁某、张某沙、陈某（甲）、熊某华、占某民5人刑事拘留。冯某彬等6人取保候审。（记者 陈卓琼）

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