6月15日，教育部召开校外教育培训监管司成立启动会。教育部党组书记、部长陈宝生，党组成员、副部长田学军出席，党组成员、副部长郑富芝主持会议。

会议宣读了《中央编办关于调整教育部职责机构编制的通知》，指出这次机构增设，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对校外教育培训监管工作的高度重视，对新一代少年儿童的关怀，对于深化校外教育培训改革具有重大意义。

会议强调，校外教育培训监管司领导班子要坚持以机关政治建设为统领，深入开展党史学习教育，大力弘扬“奋进三部曲”，提振精气神，凝聚正能量。要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决落实党中央决策部署，深刻认识新设司局的重要意义，不忘初心、牢记使命，以高度的使命感、责任感、荣誉感体现新担当、展示新作为，把校外教育培训监管司打造成更具人民情怀、更具斗争精神、更具法治思维、更具工作策略的司局，以“钉钉子”的精神推动“双减”工作落地见效，以优异成绩迎接党的百年华诞。

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