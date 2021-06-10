原标题：扬州大学：打造国际质量标准认证的“就业小灶”

“4年前，我身有残疾、背着一个破旧背包而来；4年后，我以年盈利过百万元的教育机构创始人身份‘兜’走3名同届毕业生和我并肩创业。”今年的毕业季对扬州大学学生陆军豪来说，没有海投简历的困扰，更没有等待面试通知的焦虑，有的是创业的激情和对未来的无限憧憬。他认为，“这很大程度上得益于学校开设的‘就业小灶’”。

“就业小灶”是扬州大学针对家庭经济困难学生推出的一系列就业指导工作服务——为本科一年级学生开设职业生涯体验启蒙课，给二年级和三年级学生分析职业规划大数据、帮助树立正确的就业观，对四年级学生进行个人求职专项技能培训。

“政策上的‘偏心’是为了实现教育上的公平。学校制订了全国首个通过ISO9001国际质量管理体系认证的就业指导规范，以标准化规范代替传统经验式的贫困生就业指导。”扬州大学党委副书记叶柏森告诉中青报·中青网记者，“连续5年，全校贫困生就业率均达97%以上。”

兜底保障，帮扶经济和就业“双困生”

该校测控专业2017级学生叶继正来自山西农村，大学期间专业成绩一直名列前茅，但今年择业时因不善交际，参加多场应聘都折戟在面试环节。

“对于很多经济困难家庭来说，一人就业等于全家脱贫。”扬州大学电气与能源动力工程学院辅导员戎晨介绍，这些学生大多是在政府和社会的帮助扶持下完成大学学业，身上寄托着家庭摆脱贫困的希望。

扬州大学学生工作处处长徐蕾介绍说，贫困生很少有提升知识眼界和能力素养的机会，缺乏特长、不善交际，这导致他们与资源丰富的大学和都市生活有着强烈反差，也使其在就业与职业竞争中处于劣势。

为此，扬州大学为家庭经济困难学生开起就业指导“小灶”，精准施策，全力不让一个家庭贫困毕业生就业掉队。3年前，学校建立家庭经济困难学生就业数据分析系统。该系统与学业、心理、管理等其他系统数据相互融通，能较为全面地跟踪记录毕业生的就业状况，并为其提供就业意见。

今年5月初，戎晨通过大数据筛查发现叶继正的就业困难。学院立即启动针对叶继正等就业困难学生的就业帮扶计划，通过大数据筛查出6名学生遇到求职人际交流问题。

为此，学院开设“职点迷津”就业能力提升班，突击培训他们的语言组织、应聘技巧和人际交往能力。虽然课程只有1周时间，但精准化、个性化的帮扶指导，迅速提升了他们的就业核心能力。目前，这6名毕业生已全部签约工作。

拉长战线，建立就业指导长效机制

刚上大一时，陆军豪对自己的职业生涯规划感到迷茫。但学校举办的一场职业生涯体验周改变了他对自己的职业规划。

这是一场将职业生涯规划课程设计成系统的体验式活动，包括场景模拟、心理测评、专业分析等多个环节。陆军豪经过多次模拟，更加深刻地认识了自己的性格特点、专业优势等。大一春季学期，他将自己的创业方向定位在教育培训领域，经过系统学习考察，开办了“一棵树”教育咨询服务公司。

考虑到陆军豪是家庭经济困难学生，学校为他量身定制“资助套餐”：从资金配套到技能培训，再到“苗圃孵化”，全程为其创业护航。

陆军豪的创业经历，是扬州大学标准化就业帮扶体系的一个典型案例。自2018年制定高校毕业生就业指导服务规范以来，学校围绕职业生涯教育、就业形势分析、职场法律咨询等内容，为有就业创业需求的学生建立帮扶标准与规范。

“就业指导服务不是拍拍脑袋介绍一个岗位那么简单，要有‘生态思维’。”校团委副书记刘斯文解释说，“要用生态科学中系统性、协同性和发展性的思维习惯和工作方法，持续实施全程式、贯通式、融入式、进阶式的就业指导培训。”

“不同困难家庭的学生，困难程度和类型有很大差异，各自特点和发展需求千差万别。用同一种帮扶手段‘大水漫灌’，不如因人施策的‘精准滴灌’。”扬州大学就业指导中心主任陈轶群介绍说，学校对困难学生开展个案分析，补足他们在就业创业知识、能力和意志品质等方面的短板。

跟踪问效，扶上马更要送一程

该校水文专业学生韦东一来自贵州山区，因父母身体欠佳，希望找一份离家近的工作，但他发现所学专业与老家的招聘信息匹配度不高。辅导员陶金沙联系学校为他在招聘企业数据库寻找合适的就业信息，最终圆了韦东一的“回乡梦”。

“要看到他们在社会资源、家庭背景上的劣势。”徐蕾介绍说，该群体在就业发展中的挫败率普遍高于其他学生，学校要在就业资源匹配等方面提供更多精准化帮扶。

为避免毕业生与应聘企业间出现“就业倒挂”和信息错位情况，学校定期赴各企业对接招聘需求，组织学生提前参加专业实践。目前，累计建立社会实践基地、就业实习基地等校企职业能力培养机构400余家，聘请政府、企业、媒体、校友1000余人次担任“校外导师”，有效缩短毕业生初入职场的适应期，为其减缓就业压力。

多年来，扬州大学在资助创新实践上的精耕细作取得了优异成绩，包括：由该校报送的“大数据助力贫困学生工作精准化”项目获省高校辅导员工作精品项目一等奖；2020年，该校立案建档的家庭经济困难学生就业率达到97%；学校连续9年被评为全省学生资助育人工作绩效评价“优秀单位”；生源地助学贷款诚信还款率连续5年在全省及全国名列前茅。

中青报·中青网记者 王姗姗

(责编：郝孟佳、温璐)