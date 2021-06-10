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清华北大蝉联泰晤士高等教育亚洲大学前两位

2021年06月10日08:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社电 （记者梁希之）英国泰晤士高等教育近日发布的2021年度亚洲大学排名显示，中国大陆31所高校跻身排行榜百强，其中清华和北大继续蝉联前两名。

　　清华大学继2019年首次斩获榜首后，连续三年问鼎排行榜；北京大学也保持了第二名的位置，中国大陆高校连续两年占据了前两名。今年中国大陆共有15所高校跻身前50名，31所高校名列前100名。

　　今年共有来自30个国家或地区的551所高校参与排名，比去年增加了13%，创历史新高。中国大陆共有91所大学进入榜单，仅次于日本的116所，创历史新高。

　　中国香港共有6所大学入围榜单，其中香港大学、香港中文大学和香港科技大学跻身前十。此外中国澳门有2所大学上榜，中国台湾有38所大学入围。

　　今年中国大陆有10所高校首次参加排名，首次参与亚洲大学排名的高校数量在所有的国家或地区中排名第二，仅次于印度的14所。

　　泰晤士高等教育首席知识官菲尔·巴蒂表示，中国大陆在2021年首次参与亚洲大学排名的高校数量位居第二，凸显了中国大陆高校向亚洲和全球高等教育界展示其教育质量的信心。

　　2021年度泰晤士高等教育亚洲大学排名使用了与世界大学排名相同的13个绩效指标，经过重新调整权重以反映亚洲高校的特点，对大学的教学（25%）、研究（30%）、知识转移（30%）和国际展望（7.5%）以及行业收入（7.5%）五项核心使命进行比较。

(责编：郝孟佳、温璐)

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