原标题：上海：用党史“教科书”构建“大思政”格局

来自上海市教育系统的不完全统计显示，面向高中生的“抗疫思政课”引发高三毕业生“从医热”，2020年上海考生报考医学类相关专业人次大幅提升，较2019年上涨21.49%。

上海市第三批援鄂医疗队领队、上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真说，抗疫精神不仅是医务工作者的精神财富，也是对青少年开展党史教育的宝贵资源。“来自一线的抗疫故事具有强大的说服力、感染力。作为一名党员，我有责任把我在抗疫前线最真切的感受告诉学生们。希望更多人能加入到我们‘大思政’的队伍中来，共同为青年学子上好这堂人生大课。”

上海是中国共产党的诞生地，上海教育系统牢牢把握课堂主渠道、主阵地，用好用活红色资源，将党史学习教育内容有机融入以思政课为核心的课程思政育人体系，形成各类课和思政课同向同行的协同效应。

今年，同济大学附属实验小学的语文教师张铮结合统编教材相关单元，选择红色经典文学作品《永不消逝的电波》进行课外拓展阅读，引导学生走进上海的红色历史，体会革命人物的崇高精神，并用书信的方式写下最想对李白烈士说的话。“作为一名语文教师，要点亮理想信念之光，传承革命精神，让阅读为学生打好人生底色，让精神的‘电波’永不消逝。”

上海市建青实验学校是一所幼、小、中“十六年一贯制”民办实验学校。地理教师张瑞娟针对《上海市乡土地理》中红色旅游的内容，组织七年级学生绘制《“红色印记”专题图》。当学生们把红色印记图叠加上气温、降水、河湖等一系列图层之后，当他们沿着印记实地走进战役遗址、名人故居、纪念馆时，那些历史故事就由平面变得立体。“要把地理这门学科真正上到学生心里，不能只盯住学科目标，还要带领学生理解和感悟知识以外的延伸。”张瑞娟说。

华东师范大学第二附属中学思想政治课教师苏百泉以上海解放的史实为切入点，通过“情境活动化”，引导学生们广泛参与课前调查、建构知识逻辑、查找论据、角色扮演、书写论证提纲。

上海交通大学思想政治理论课上，教师周凯拿出的课程主题是“人民城市”。周凯让学生们思考并讨论，建设人民城市还存在哪些“卡脖子”的问题？请结合自身专业，畅想如何通过科技创新赋能人民城市建设。

各种各样的“大思政课”，激发了学子的共情共鸣。上海市黄浦区卢湾一中心小学学生张笑慈、山霁月、何其润是中共一大纪念馆的红领巾讲解员。他们所在的这所小学已经在纪念馆连续接力讲解16年，讲故事的方式也从普通话版增加了沪语、英语、快板和连环画等多种形式。“在讲解中我们增长着见识、锻炼着能力，更把从革命先辈身上汲取的精神与力量融化在志愿服务的行动中。”

华东师范大学第二附属中学晨晖学院学生姚王胤杰介绍，晨晖学院从最开始的“晨晖”党章学习社团发展而来，15年来，成员已经超过550人，其中有百余人光荣入党。学生孙恬然说：“这些帮助我们树立远大理想的‘特殊课堂’，让我们心中有光、脚下有力，脚步坚定去实现复兴梦想。”

上海还有一大批高校教师、专家、学者主动投身党史学习教育，在“上海市委党史学习教育专家宣讲团”成员中，超过70%来自上海高校。上海应用技术大学党委书记郭庆松说，自己既是一名高校党委书记，也是一名党史研究者。他不仅在学校讲党史，也在党政机关、企业、社区讲党史。“对我来说，每次基层宣讲都是一次对党史的新认识、新感悟。”

于漪、汪品先、闻玉梅、张文宏、陈尔真……一位位不同年龄、不同学科、不同领域的楷模扎根在党史育人的讲台。

此前，在“学党史 跟党走 做理想信念传人——给00后讲讲共产党暨百名‘五老’讲党史主题活动”启动仪式上，上海新四军历史研究会名誉会长、上海警备区原副政委阮武昌亲临现场。92岁高龄的他婉拒了主办方的座椅，站立了足足38分钟，深情讲述当年新四军的抗日故事。

“他说，给未来的一代讲，就要站着讲！岁月如梭，但我们身上的铁军精神从未远去，我们要把这种精神传递给未来一代。”上海市新四军历史研究会会员、上海红军后代联谊会会长邓玉平介绍。

近年来，上海在全国率先提出课程思政理念，着力构建“大思政”格局。上海教育系统梳理明确每一门思政课必修课与党史学习教育的结合点、落脚点、知识点，探索形成思政课必修课党史学习教育指南。“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”实现本科院校全覆盖；中小学探索开设党史学习的“导读”“导学”和主题活动课；研制首批57个专业门类高校课程思政教学指南。（记者 王烨捷）

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